Operazione “Delivery” tra Modica e Scicli. 13 condanne

Si è concluso con 13 condanne a complessivi 43 anni e 9 mesi di carcere il processo con il rito abbreviato scaturito dall’operazione antidroga “Delivery” portata a termine a Modica il 22 gennaio 2021 dai carabinieri. La droga veniva venduta in dosi a Modica e Scicli dal maggio 2019 ai primi mesi del 2020, avvalendosi di una collaudata ed organizzata rete di spaccio. La droga, in alcuni casi, veniva consegnata addirittura “a domicilio”, da qui il nome dato all’operazione. Un giro d’affari che fruttava circa 700.000 euro ogni 20 giorni. E proprio della cassa si occupava un 74enne originaria del Palermitano ma residente a Scicli, condannata a 6 anni e 8 mesi di reclusione e 36.000 euro di multa. Stessa condanna per un 38enne originario di Comiso ma residente a Scicli. Le altre condanne sono state inflitte ad un 27enne catanese residente a Scicli, ad un 30enne di Palagonia, e ad altri imputati di nazionalità marocchina residenti tra Modica e Scicli che si occupavano dello smercio della droga in piccoli quantitativi, per sfuggire ai controlli ed accampare eventualmente la giustificazione dell’uso personale. In 4 hanno beneficiato della sospensione condizionale della pena: si tratta di una 24enne di Modica condannata a 2 anni, una 26enne sciclitana pure lei condannata a 2 anni, una 23enne di Scicli condannata a 6 mesi e uno sciclitano 23enne condannato a 10 mesi.

