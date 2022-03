Il pozzallese Bruno in fuga da Kherson (Ucraina)

Il marittimo di Pozzallo Giovanni Bruno (nella foto con la moglie Irina) ha deciso improvvisamente di partire con moglie e figlia da Kherson, in Ucraina, per sfuggire alla guerra ed ha raggiunto Odessa insieme ad una quarantina di italiani.

Bruno ha comunicato la sua decisione alla Farnesina e si è messo in contatto con il Consolato italiano ad Odessa. Lo scopo è quello di raggiungere il confine con la Moldavia, che dista poco più di un’ora di macchina. “Con una persona fidata di famiglia siamo partiti da Kherson e ora siamo arrivati ad Odessa”.

In queste ore Bruno dovrà valutare come raggiungere il confine in tutta sicurezza. “Non nascondo che eravamo molto preoccupati ma dalla regione di Mycolaiv fino ad Odessa abbiamo trovato una situazione relativamente tranquilla. Alle porte di Odessa controlli delle truppe ucraine”.

Giovanni Bruno era andato in Ucraina con la moglie Irina e la figlioletta di 22 mesi per una visita ai suoceri, in attesa della chiamata per una nuova missione, visto che è un marittimo. E invece è rimasto bloccato a Kherson dopo che l’esercito di Mosca ha preso il controllo della città. La moglie soffre di problemi alla tiroide e avrebbe bisogno di farmaci che in Ucraina non si trovano più”.

