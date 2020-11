Le potenzialità di Conte…l’opinione di Rita Faletti

Il nostro premier sa come muoversi. Ha fatto del trasformismo, il passaggio da un partito all’altro, una forma finora inedita di passaggio da un àmbito a un altro, ma sempre nel rispetto del grado. Una specie di trasformismo orizzontale. Da avvocato difensore del popolo si è trasformato in Papa laico e consigliere spirituale del popolo. Che il Natale non sia una festa consumistica, ma la celebrazione di un evento di grande momento religioso e spirituale. Sobrietà e austerità consiglia Conte, posandoci una mano sulla spalla come un buon pastore. Il premier accarezza la propria immagine di guida di tutti gli uomini, e ovviamente le donne e ogni altro genere, di buona volontà, della “Karnival Nation”. Un messaggio dalla caratura ecumenica degno del Pastore che siede sulla cattedra di San Pietro. Chissà che altri capi di Stato non gli chiedano il “protocollo” come è successo con la pandemia. Beh, che male ci sarebbe? Non è forse anche la guida di quel simpatico movimento, padre del principio imperturbabile dell’uno vale uno? Anche Conte, in particolari circostanze, può fare il Papa.

