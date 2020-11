Tamponi a Giarratana. Il sindaco fa il punto

Giarratana. Il sindaco Lino Giaquinta fa il punto sul risultato dei tamponi fatti in questi giorni.

In questo fine settimana sono stati effettuati circa 200 tamponi rapidi (compresi i dipendenti comunali) presso il piazzale della Protezione Civile Comunale, più di 60 tamponi a scuola ed ancora i tamponi che effettuano rutinariamente i medici di famiglia. Con questa indagine sono risultati altri soggetti positivi, in attesa del tampone molecolare da parte dell’Asp di Ragusa. Fortunatamente i tamponi effettuati, finora , al personale scolastico docente e non docente e agli alunni sono risultati tutti negativi a dimostrazione di come la scuola sia uno dei luoghi più sicuri. “ I minori contagiati – afferma il sindaco Lino Giaquinta – hanno contratto il virus fuori dall’ambiente scolastico e non risulta, in atto, diffusione a scuola. Sabato prossimo sarà completato lo screening su tutta la popolazione scolastica. Una particolare raccomandazione – conclude il primo cittadino – a tutte le famiglie. Si vedono ancora ragazzi a gruppi in particolari luoghi della cittadina in assembramento e con mascherine assenti o abbassate. Si invitano quindi i genitori a vigilare sui comportamenti dei figli.”

