Csen. Torneo di calcio a Donnalucata con la formula 24 ore no stop

E’ in programma domani, sabato 27 luglio, nei campi di Riviera di Ponente, a Donnalucata, una singolare manifestazione. Infatti, a partire dalle 20, si terrà un torneo di calcio a sei con la formula della 24 ore no-stop. L’evento, promosso dall’Asd Sport eventi di Emiliano Migliorisi, gode del sostegno, tra l’altro, del comitato provinciale Csen Ragusa. Le squadre partecipanti si daranno battaglia nella struttura che sorge lungo la riviera della borgata marinara di Scicli sino a che non ne rimarrà soltanto una. La formazione vincitrice, poi, sarà premiata con un giro pizza in un locale di Sampieri. “E’ una formula sempre molto interessante – afferma il presidente provinciale del comitato Csen Ragusa, Sergio Cassisi – che, non a caso, attecchisce con molta facilità sul territorio. Come sempre, a curare l’ottima organizzazione c’è Migliorisi che si può definire una sicurezza per tutti coloro che si impegnano in questo ambito e che, nel corso della 24 ore, pensano a fare sport e a divertirsi che è poi una delle missioni che, come ente di promozione sportiva, cerchiamo di portare avanti. Quindi, buon divertimento a tutti e che, naturalmente, vinca il migliore”.

