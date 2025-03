Continua il botta e risposta tra Sindaco e Consiglieri di “maggioranza”

“Dopo la seduta consiliare di ieri sera, e alla luce dei vari interventi, prendo atto che, al di là dei ‘posizionamenti logistici’ in aula, si è delineata una nuova opposizione. Dodici consiglieri, come già avvenuto il 30 gennaio, hanno dimostrato di non condividere la linea della nostra Amministrazione e la nostra determinazione nel compiere scelte, anche difficili, nell’interesse esclusivo di Modica e dei suoi cittadini. Finalmente, un po’ di chiarezza a beneficio della città – dice il sindaco, Maria Monisteri -. Ieri, la città ha potuto constatare che all’interno delle forze che sostengono la nostra Amministrazione esistono dialogo, confronto e diversità di vedute, e che non si segue la logica del pensiero unico e ‘gradito’. Preferisco, e l’ho sempre sostenuto, avere al mio fianco consiglieri comunali che siano intelligenze vivaci e capaci di confronto. Prediligo il dibattito, la discussione, il contraddittorio e anche la diversità di vedute e di voto su una questione. Questo significa lavorare con consiglieri che hanno libertà di pensiero e di azione, e che sanno trovare una sintesi nel bene comune per la nostra città, anziché perseguire interessi particolari.”

Salva