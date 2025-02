Consegnati i lavori per la Chiesa del Carmine di Modica

La Chiesa del Carmine a Modica tornerà a splendere. Questo grazie al finanziamento da 174 mila ottenuto attraverso un emendamento alla finanziaria regionale presentato dall’Onorevole Ignazio Abbate. Oggi lo stesso parlamentare della DC, accompagnato da alcuni consiglieri comunali, alla presenza del parroco Don Antonio Sparacino, ha assistito alla consegna dei lavori alla ditta aggiudicatrice. La facciata presenta una forte umidità di risalita con presenza abbondanti di infiltrazioni di acqua. Inoltre grosse porzioni di pietra sono erose. Per cui la facciata verrà prima ripulita e verrà data uniformità alla superficie lapidea. Verranno eliminate le vecchie stuccature e rimodellate le forme ormai compromesse.

“La Chiesa del Carmine è un simbolo del centro storico di Modica ed uno dei monumenti più fotografati dai turisti – commenta l’onorevole Abbate – nonostante negli ultimi anni le sue condizioni esterne siano peggiorate visibilmente. Il progetto di restauro che verrà compiuto è stato pensato nel rispetto dell’originalità dell’opera ma anche dell’ambiente, visto che verranno utilizzati esclusivamente materiali green non tossici per l’uomo e per l’ambiente. Era indispensabile procedere con i lavori di restauro prima che la situazione peggiorasse ancora e diventasse irrecuperabile. Una volta terminato l’intervento di restauro, la rinnovata facciata della Chiesa del Carmine si armonizzerà con la facciata attigua dell’ex Convento, andando a comporre una splendida cartolina della piazza principale. Ci tengo a ringraziare la Sovrintendenza ai Beni Culturali di Ragusa nella persone del dott.De Marco e il geometra Giunta per la costante collaborazione offerta, non solo per quest’opera ma per tante altre già realizzate a Modica e non solo “.

