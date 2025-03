Modica e rapporti con Creset ed Iblea Acque. Riceviamo

Gent.le Redazione di Radiortm.it

In queste settimane, come la stragrande maggioranza dei cittadini titolari di utenze presso il Comune di Modica, ho ricevuto ben due raccomandate.

Lette le stesse, come tutti, ho avuto subito contezza di cosa si trattava.

Fatte le mie giuste ricerche ho iniziato ad elaborare come fare per chiarire e risolvere le questioni. Alla luce delle notizie che circolano in merito alla possibilità di poter colloquiare con la controparte, rabbrividivo al solo pensiero di mettermi in fila all’alba del giorno di apertura degli uffici preposti.

Senza alcuna programmazione, venerdì 28 febbraio ho deciso di recarmi presso l’ufficio di Modica della Creset, quando lo stesso era già aperto al pubblico da un pezzo. Certo un po’ di persone che aspettavano c’erano. Non mi sono perso d’animo, ho preso il numero ed ho atteso, in buon ordine, il mio turno.

Le sensazioni erano tante. Bisognava far trascorrere il tempo. In parte l’ho utilizzato confrontandomi con chi era in attesa del proprio turno come me. In parte non ho potuto fare a meno di osservare l’attività lavorativa svolta dagli addetti allo sportello, dipendenti della Creset.

La prima cosa che mi ha colpito è stata la gentilezza con la quale veniva accolto l’utente, a prescindere. A giusta distanza notavo l’elevata capacità di ascolto. Forte di queste mie impressioni, dopo un tempo accettabile di attesa, è toccato a me confrontarmi con uno degli addetti allo sportello ricevendo conferma di ciò che avevo notato con l’aggiunta che mi venivano fornite chiare e semplici spiegazioni, la proposizione della soluzione ed incontro conclusosi con l’acquisizione della documentazione necessaria ed utile per risolvere il mio problema. Lo stesso consisteva, e penso sia anche uguale a tanti altri concittadini, in una rettifica alla lettura del consumo di acqua riferito agli anni 2014 e 2015, già contestata nel 2018, ma non riportata negli elenchi.

Giustamente, come tutti d’altronde, mi sono posto delle domande. Delle risposte riesco a darmele, forse anche delle spiegazioni più o meno plausibili, ma non riesco a mettere a fuoco di chi è la colpa. Mio malgrado ho appreso che ci sono dei concittadini che in passato non hanno pagato per motivi che non è dato sapere ma che oggi si appellano alla prescrizione. Mi sono chiesto e continuo a chiedermi perché questa azione di allineamento degli archivi, di riscossione o recupero del credito non è stata fatta a tempo debito senza prestare il fianco, oggi, a che si possa sostenere, a cuor leggero, secondo me, che il dovuto è caduto in prescrizione, istituto tanto decantato, senza prima farsi la domanda se per caso trattenersi delle somme altrui, nel caso specifico della collettività, sia un ingiusto arricchimento? Di sicuro, da parte mia, con un aggravio di spese postali di notifica, pari ad euro 7,83 per ogni raccomandata ed una mattinata trascorsa in modo diverso, ho trovato la soluzione.

La seconda raccomandata, invece, è caduta nella competenza della Iblea Acque.

Ieri, 04 marzo, ho fatto lo stesso percorso con uguale tempistica. Posso tranquillamente dire di aver ricevuto le stesse sensazioni, ho notato la stessa gentilezza, identica professionalità e l’incontro si è concluso con l’accoglimento della mia istanza: rettifica degli addebiti per i consumi presunti di acqua negli ultimi due anni fornendo la reale lettura. Nuovamente mi sono venute alla mente le stesse domande di prima con l’aggiunta del perché della mancata reale lettura del consumo? Anche in questo caso ho provato ad individuare un colpevole, non ci sono riuscito. Di sicuro intorno alle 13,00 sono andato via dall’ufficio di Iblea Acque e alle 13,31, nella mia mail, ho trovato le quattro fatture debitamente rettificate che posso tranquillamente pagare.

Mi permetto di sostenere, innanzitutto, che la mancata cura delle riscossioni ha provocato un danno alle casse del comune, sta provocando tanti disagi ai cittadini con l’aggiunta di maggiori difficoltà a pagare il dovuto. In ogni caso, alla luce del dichiarato dissesto, penso che prima sia fatto questo lavoro di allineamento degli archivi, della riscossione e del maledetto percorso di recupero del credito finalizzato alla eliminazione degli enormi residui attivi che il bilancio del Comune presenta, prima si creano i presupposti per ottenere il tanto sospirato riequilibrio di bilancio. Chi ha voglia di capire non ha alcuna difficoltà a farlo.

Giuseppe Iemmolo

