Modica. A 50 anni dal diploma agrotecnico tornano a scuola

I diplomati Agrotecnici delle Classi 5A e 5B dell’Istituto Agrario di Modica sono tornati a scuola, in Viale Oleandri, 50 anni dopo il diploma.

Si sono riuniti alle 10.30 con tanto di suono della campanella, accolti dal preside, Bartolo Saitta, e dal vice preside, Orazio Licitra.

Con grande emozione si sono nelle aule di allora. In tutto erano una trentina e nei loro occhi splendeva una luce magica. “Siamo felici di questo incontro – hanno detto alcuni – ed anche per l’accoglienza che abbiamo ricevuto”.

