Zelensky: “Nessun accordo senza garanzia sicurezza della nazione”

Era iniziato bene e pare sia finito malissimo, l’incontro tra il presidente ucraino Zelensky arrivato nella capitale Usa per un faccia a faccia chiarificatore con Donald Trump, incentrato sull’accordo di accesso di Washington alle terre rare e nere ucraine. Trump ha assicurato che si procederà all’accordo sui giacimenti ucraini con Vladimir Zelensky, in un clima di palese tensione a causa delle recenti dichiarazioni del magnate repubblicano sul rivendicare un congruo tornaconto dopo i miliardi di dollari forniti a Kyiv durante l’occupazione russa. Trump avrebbe descritto l’accordo come “molto equo”, mentre Zelensky ha espresso la speranza che il documento significhi un passo avanti per la nazione slava. Il Presidente degli Stati Uniti ha detto che il suo paese utilizzerà le cosiddette “terre selvagge” in settori come l’intelligenza artificiale, le armi e l’esercito, al fine di soddisfare le sue esigenze. Durante il ricevimento, Trump ha eluso la stampa che gli chiedeva un messaggio per il presidente russo Vladimir Putin, dopo i colloqui tra Mosca e Washington iniziati questo mese incentrati su questioni diplomatiche, politiche ed economiche. Intanto il leader di Kiev ha risposto che il suo Paese non riconoscerà alcun debito nei confronti degli Usa per gli aiuti militari forniti ribadendo che non restituirà “un centesimo” dei fondi che Washington gli ha fornito, se nel documento non saranno specificate le garanzie di sicurezza della nazione contro nuovi ipotetici attacchi da parte della Federazione russa.

