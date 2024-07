Modica: acqua inquinata e mancata comunicazione alla cittadinanza

Il Consigliere comunale del PD, Giovanni Spadaro, con un’interrogazione ha chiesto al Sindaco di chiarire qual è lo stato di potabilità dell’acqua in città perché diversi cittadini lamentano, e documentano con foto sul social, che dalle condutture comunali l’acqua esce di colore giallastro. Spadaro, ha chiesto anche di sapere, se sono stati fatti gli opportuni controlli e, all’esito degli stessi, se siano stati adottati gli opportuni provvedimenti. Inoltre, il rappresentante del PD, ha chiesto quali motivi impediscono di fare un’ampia ed efficace comunicazione sui provvedimenti concernenti la potabilità o meno dell’acqua, e in generale su tutto ciò che attiene alla materia (vedasi i provvedimenti di limitazione allo sperpero a causa della siccità). E’ palese, infatti, che oltre al sito istituzionale del Comune, (tra l’altro non sempre tempestivo nel pubblicare le ordinanze) risulti più efficace per una capillare comunicazione, l’uso di manifesti da affiggere nei quartieri dove esiste il problema, e farlo in diverse lingue data la presenza di turisti stranieri. Sarebbe doveroso, informare la cittadinanza su quanto accade in città, anziché fare finta che tutto è a posto.

