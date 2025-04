Monterosso Almo. Domenica serata Comunitaria al Centro Pastorale “Padre Pino Puglisi”

Domenica prossima 6 aprile, il Centro Pastorale Padre Pino Puglisi si trasformerà in un luogo di incontro e convivialità, ospitando una serata comunitaria aperta a tutti. L’appuntamento organizzato dalle Parrocchie Maria SS Assunta e San lGiovanni Battista avrà inizio alle 19,00 e prevede una degustazione di piatti tipici della tradizione contadina . Il menù offrirà legumi e pasta fresca con lenticchie, un piatto ricco di sapore e simbolo di una cucina semplice. Per concludere la cena in dolcezza, sarà servito un gustoso dolce , accompagnato da vino locale, che saprà esaltare i sapori tipici del territorio.

Non mancherà anche l’intrattenimento. I partecipanti avranno la possibilità di divertirsi con balli di gruppo, guidati dal bravo maestro di ballo Carmelo. Questa serata rappresenta infatti non solo un’occasione per gustare piatti preparati con passione, ma anche un momento di condivisione. L’evento è aperto a tutti, e invita a trascorrere una serata di allegria e fraternità in compagnia di amici e familiari.

Salva