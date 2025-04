Ragusa. La Polizia arresta albanese per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata

La Squadra Mobile di Ragusa ha tratto in arresto un cinquantunenne di nazionalità albanese residente a Ragusa perché ha posto in essere reiterate condotte di maltrattamenti in famiglia con violenze in danno della ex moglie e della figlia minorenne.

In particolare, la donna, a causa delle condotte dell’ex compagno, poste in essere tra il 2018 ed il 2023, ha vissuto in un perdurante stato di ansia e terrore, costretta a modificare radicalmente le proprie abitudini di vita, fino a quando, ha denunciato i gravi fatti subiti.

Le denunce della vittima e la successiva attività di indagine condotta dalla Squadra Mobile di Ragusa hanno permesso di trarre in arresto l’uomo, con numerosi precedenti di polizia, per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata.

Dopo un periodo di carcerazione agli arresti domiciliari, divenuta definitiva la sentenza di condanna, in esecuzione dell’ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa – il cittadino albanese è stato condotto presso la casa circondariale di Ragusa per scontare la pena definitiva di anni 6 e mesi 6 di reclusione.

Salva