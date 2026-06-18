  • 18 Giugno 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 18 Giugno 2026 -
Cronaca | Ragusa

Angelo Farruggio morto a 59 anni, il malore in mare durante il bagno, domani i funerali a Ragusa

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

EOLIE, 18 Giugno 2026 – Doveva essere una normale giornata di relax nel mare delle Eolie. Per Angelo Farruggio, 59 anni di Ragusa, si è trasformata nell’ultima. Sabato scorso, nelle acque di Lipari, un malore improvviso lo ha strappato alla vita durante un bagno a largo della spiaggia di Canneto. Domani pomeriggio, venerdì 19 giugno, la sua comunità si stringerà attorno alla famiglia per l’ultimo saluto. Tutto si è consumato in una manciata di minuti. Angelo stava nuotando, allontanandosi tranquillamente dalla riva, quando un mancamento improvviso gli ha tolto le forze, impedendogli di rientrare. A notarlo sono stati alcuni diportisti, che lo hanno subito issato a bordo per correre verso il porticciolo, dove l’attesa dei soccorsi si è consumata con il fiato sospeso. Ad attendere il gommone sulla terraferma c’era il personale del 118. I medici hanno tentato l’impossibile: massaggio cardiaco e manovre disperate nel tentativo di strapparlo alla morte. Purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Sulla spiaggia sono intervenuti i militari della Guardia Costiera, incaricati di fare piena luce sulle ultime ore di una tragedia tanto silenziosa quanto improvvisa.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube