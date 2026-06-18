Angelo Farruggio morto a 59 anni, il malore in mare durante il bagno, domani i funerali a Ragusa

EOLIE, 18 Giugno 2026 – Doveva essere una normale giornata di relax nel mare delle Eolie. Per Angelo Farruggio, 59 anni di Ragusa, si è trasformata nell’ultima. Sabato scorso, nelle acque di Lipari, un malore improvviso lo ha strappato alla vita durante un bagno a largo della spiaggia di Canneto. Domani pomeriggio, venerdì 19 giugno, la sua comunità si stringerà attorno alla famiglia per l’ultimo saluto. Tutto si è consumato in una manciata di minuti. Angelo stava nuotando, allontanandosi tranquillamente dalla riva, quando un mancamento improvviso gli ha tolto le forze, impedendogli di rientrare. A notarlo sono stati alcuni diportisti, che lo hanno subito issato a bordo per correre verso il porticciolo, dove l’attesa dei soccorsi si è consumata con il fiato sospeso. Ad attendere il gommone sulla terraferma c’era il personale del 118. I medici hanno tentato l’impossibile: massaggio cardiaco e manovre disperate nel tentativo di strapparlo alla morte. Purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Sulla spiaggia sono intervenuti i militari della Guardia Costiera, incaricati di fare piena luce sulle ultime ore di una tragedia tanto silenziosa quanto improvvisa.

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