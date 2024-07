Riuscita la 1^ edizione del Carnevale Estivo monterossano

Un vero successo! Un non stop di dieci ore consecutive , dalle 17 di pomeriggio alle 2 di notte, svoltosi domenica scorsa per tutte le vie e le piazze del borgo montano ibleo, tra intrattenimenti , balli, giochi, canti e tanto divertimento con tanti coriandoli e stelle filanti.

Infatti e’ stato il desiderio di divertirsi, grandi e piccoli, l’obiettivo che ha animato la prima edizione del Carnevale estivo monterossano manifestazione che ha coinvolto migliaia di persone incluse fra gruppi mascherati e protagonisti dei carri in aggiunta a tanti visitatori provenienti dai paesi limitrofi. Un successone gastronomico la prima Sagra della pizza a taglio dove i fornai monterossani partecipanti hanno lavorato ininterrottamente per tutto il tempo della manifestazione. Una pizza veramente ottima e flagrante di più gusti. L’ organizzazione è stata perfetta ed efficiente capace di intrattenete tanta gente tra le tante norme di sicurezza. Sono trascorsi più vent’anni dall’ultimo Carnevale estivo che si svolse a Monterosso . Anche quell’occasione un grosso successo. Tanti i giovanni che nei venti giorni che hanno preceduto la manifestazione hanno lavorato sodo per preparare i carri allegorici e le rispettive coreografie.

Ancora una volta tanti si sono messi in gioco per la ottima riuscita di questo particolare Carnevale. I bambini ed i ragazzi, come sempre, con i loro balletti , diretti dai rispettivi maestri di ballo, ed interventi canori molto professionali hanno riempito di suoni e colori questa bellissima festa.

Per non parlare del divertente è simpatico schiuma party .

E per finire tanta musica di discoteca con Dj Set in piazza San Giovanni dove tantissimi giovani e meno giovani hanno ballato ed ascoltato musica fino alle 2. Un evento importante per il borgo Monterosso ancora pieno di potenzialità di iniziative che non bisogna far disperdere . Manifestazione sicuramente da riproporre l’anno prossimo. Nelle foto alcuni momenti del Carnevale estivo monterossani e delle migliaia di persone presenti.

