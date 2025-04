Israele aspetta il ritorno sulla scena politica di Naftali Bennett

Sono trascorsi ormai due anni da quando, Naftali Bennett decise di ritirarsi dalla scena politica, anche se in verità in queste giorni si vocifera stia movendo i primi passi verso un possibile ritorno. L’ha fatto, registrando un nuovo partito “Bennett 2026”, che con i recenti sondaggi lo darebbero nettamente in testa rispetto a Benjamin Netanyahu. La conferma ci arriva dal sito Maariv che assegna alla sua ipotetica lista ben 27 seggi, rispetto ai 19 del partito del premier del Likud. Anche se manca una dichiarazione ufficiale l’ex premier avrebbe iniziato a tessere la tela dei contatti e riattivare la rete di sostenitori, scrivono i media locali.

Produttività, disuguaglianze e costo della vita: le sfide per l’economia



Sicurezza, riforme strutturali, produttività e economia restano i pilastri principali del dibattito pubblico israeliano, mentre l’Ocse nel suo rapporto annuale sull’economia dello stato ebraico, prevede una decisa crescita, seppure inferiore alle stime locali che la attesterebbero al 3,4 per cento, contro il 4 previsto dalla Banca d’Israele. Il rapporto Ocse chiede riforme strutturali per migliorare la produttività, ridurre le disuguaglianze e affrontare il costo della vita, considerato oggi uno dei più alti dei paesi Ocse. Tra le priorità indicate, come in passato: taglio ai sussidi per gli studenti delle yeshiva, aumento della partecipazione al lavoro di arabi e ultraortodossi, e meno burocrazia per le imprese che operano al di fuori dell’hi-tech.

Operazioni “Forza e Spada” a Gaza



Militarmente, l’esercito ha ampliato l’operazione cosiddetta «Forza e Spada» a Gaza intensificando le operazioni su Rafah e Khan Yunis, mentre il valido ministro della Difesa, Israel Katz, ha annunciato l’intenzione di annettere nuove aree di Gaza alla cintura di sicurezza israeliana. «Chiedo agli abitanti di Gaza di agire in fretta per rimuovere Hamas e liberare tutti gli ostaggi. Questo è l’unico modo per porre fine alla guerra», ha affermato il ministro.

Perplessità famiglie degli ostaggi

L’aumento della pressione militare per il Forum delle famiglie degli ostaggi non è la strada giusta da pecorrere. “La nostra sensazione è che il ritorno dei rapiti sia stato posto in fondo alla lista delle priorità”, ha commentato il Forum, chiedendo al governo di chiarire cosa intenda fare per riportare a casa i 59 israeliani, tra vivi e morti ancora nelle mani di Hamas. “Ogni raid infrange le speranze di riportare a casa in fretta gli ostaggi”. ha dichiarato Romi Gonen, sequestrata il 7 ottobre 2025 e liberata dopo l’accordo di tregua dello scorso gennaio.

Successione alla guida dello Shin Bet

Oltre alla sfida economica, Netanyahu è alle prese con la successione alla guida dello Shin Bet. Appurato il ritiro dalla candidatura dell’ex comandante della Marina Eli Sharvit, il primo ministro ha nominato l’attuale vicedirettore – identificato solo con la lettera “Shin” – come capo ad interim. Il mandato dell’attuale numero uno, Ronen Bar, dovrebbe concludersi il 10 aprile, non prima che la Corte Suprema si esprima sul caso del suo licenziamento, la cui rimozione rimane al momento congelata, almeno fino l’8 aprile.

