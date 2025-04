Modica celebra i giovani talenti matematici dell’Istituto “Poidomani”

L’Istituto Comprensivo “Raffaele Poidomani” di Modica è in festa per la straordinaria qualificazione di cinque suoi brillanti studenti alle Finali nazionali dei prestigiosi Campionati Internazionali di Giochi Matematici organizzati dal Centro PRISTEM dell’Università Bocconi. La notizia, comunicata con orgoglio dalla Dirigenza scolastica attraverso la circolare n. 369, sottolinea l’eccellenza e l’impegno che caratterizzano l’istituto e i suoi giovani talenti.

I nomi degli studenti che hanno conquistato questo importante traguardo sono Anna Crepaz, Paola Maltese, Francesco Pisana, Mattia Cannizzaro e Sergio Campailla. Questi ragazzi, frequentanti la Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Poidomani, hanno dimostrato non solo una spiccata attitudine per la matematica, ma anche una notevole determinazione e un impegno costante nel superare le diverse fasi di selezione del campionato.

La Dirigente scolastica, Veronica Veneziano, nel congratularsi con gli studenti, ha voluto sottolineare come i loro risultati non siano solo un successo individuale, ma anche il frutto di un ambiente stimolante e supportivo che l’Istituto “Poidomani” si impegna a creare. Un ringraziamento speciale è stato rivolto ai genitori, per il loro amorevole sostegno nel percorso di crescita dei figli, e ai docenti, che con passione e professionalità guidano gli alunni nello sviluppo dei loro talenti.

Un riconoscimento particolare è stato espresso nei confronti dei docenti Giardina, Torchi e Tumino, che durante l’anno scolastico si sono dedicati con impegno al potenziamento e alla valorizzazione delle eccellenze. Grazie al loro lavoro, gli studenti hanno avuto l’opportunità di partecipare a percorsi di orientamento e formazione nell’ambito delle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). L’utilizzo di metodologie innovative, l’organizzazione di laboratori scientifici e le attività di gruppo hanno permesso agli alunni di vivere esperienze formative arricchenti, rafforzando lo spirito di squadra e accrescendo la loro passione per la matematica e le scienze.

“Siamo immensamente orgogliosi dei nostri studenti”, ha dichiarato [Potrebbe essere utile inserire una dichiarazione del Dirigente Scolastico, se disponibile, o fare riferimento alla circolare]. “La loro qualificazione alle Finali nazionali Bocconi è una testimonianza del talento presente nel nostro istituto e dell’efficacia del lavoro sinergico tra docenti, alunni e famiglie.”

L’intera comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo “Raffaele Poidomani” si stringe attorno ai suoi giovani campioni, augurando loro buona fortuna e soprattutto buon divertimento per la Finale nazionale, che si terrà il 10 maggio presso la prestigiosa Università Bocconi di Milano. Questa esperienza rappresenterà non solo una sfida avvincente, ma anche un’importante occasione di crescita e di confronto con altri giovani talenti provenienti da tutta Italia.

La qualificazione di questi studenti modicani è un segnale positivo per il futuro dell’istruzione scientifica nel territorio e dimostra come l’impegno e la passione per la conoscenza possano portare a risultati straordinari. L’Istituto Poidomani si conferma così un polo di eccellenza, capace di coltivare e valorizzare i talenti dei propri studenti, preparandoli ad affrontare con successo le sfide del futuro.

