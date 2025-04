Monterosso Almo. Le Giornate Internazionali delle Case della Memoria 2025. Visita alla casa Suor Rosa Roccuzzo

Dal 5 al 6 aprile si terranno le Giornate Internazionali delle Case della Memoria, un evento che celebra il legame tra la memoria storica e i luoghi che conservano la testimonianza della vita di grandi personalità italiane. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Nazionale Case della Memoria con il patrocinio del Ministero della Cultura, rappresenta un’importante opportunità per esplorare e conoscere da vicino case, musei e luoghi storici legati a figure della cultura, della letteratura, dell’arte e della storia italiana.

Tra i luoghi che parteciperanno, spicca la Casa Suor Rosa Roccuzzo, situata nel borgo Monterosso Almo un affascinante esempio di come un’abitazione possa raccontare non solo la biografia di una persona, ma anche l’evoluzione di una comunità.

La Casa Suor Rosa Roccuzzo, un tempo residenza della religiosa e benefattrice Rosa Roccuzzo (1882-1956), è un luogo che racconta la vita di una donna che ha dedicato la sua esistenza alla carità e all’educazione. Suor Rosa, originaria di Monterosso Almo, ha infatti lasciato un’impronta indelebile nella comunità locale, contribuendo in modo significativo alla crescita culturale e sociale del suo territorio. La sua casa è oggi un museo che conserva oggetti, documenti e ricordi della sua vita. Il Museo della Casa Suor Rosa Roccuzzo sarà aperto al pubblico il 5 e 6 aprile in occasione delle Giornate Internazionali delle Case della Memoria 2025, con la possibilità di prenotare visite guidate. Gli interessati possono contattare il numero 0932/979412 o il cellulare 388.9885283 per maggiori informazioni. È possibile anche scrivere una mail a conetta.giaquinta@comune.monterossoalmo.rg.it per ulteriori dettagli e prenotazioni.

