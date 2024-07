Nonna Teresa compie 82 anni: le “regalano” Modica

Lo scorso 21 giugno la signora Teresa Potestà ha compiuto 82 anni. Per festeggiare la ricorrenza le sue adorate nipoti Ambra e Ornella hanno scelto un regalo più che particolare: le hanno regalato Modica!

La signora Teresa è, infatti, originaria dell’antica capitale della Contea, dove però non mette piede dagli anni 60. E così le nipoti hanno pensato a questa sorpresa sui generis: (ri)portare la nonna sulle strade dove era cresciuta a caccia dei ricordi più belli di una vita. E così tra lo stupore della festeggiata, il terzetto è arrivato a Modica. Gli occhi lucidi, quasi in lacrime, della signora Teresa sono state la conferma che regalo più adatto non poteva esserci. E così ha portato le due ragazze in Via Albanese al civico 66, la sua casa. Accanto quella degli zii, quella “‘re cummari”. La strada dove passava il venditore di latte con la sua mucca che lei aspettava paziente con una bottiglia da riempire che, però, puntualmente, arrivava a casa già mezza vuota. Nonna Teresa, passato l’attimo di emozione e smarrimento, si è trasformata in un perfetto cicerone portando le nipoti a spasso per le viuzze del centro storico di Modica. Come se quei 60 anni non fossero mai passati. Come se dietro l’angolo si aspettasse di vedere gli amici di un tempo. Poi il giro sul trenino turistico, quindi la cena in un ristorante panoramico. La giornata perfetta per Teresa si è chiusa così. Una storia bellissima che è finita sui social e che su Instagram è diventata virale grazie ad un reel girato dalla nipote Ambra (Ambra Rockess è il nome d’arte per lei che fa la cantante nel gruppo dei Falsi d’Autore). Un video che ha ricevuto migliaia di apprezzamenti e di commenti. Per questo abbiamo raggiunto le protagoniste di questo regalo indimenticabile. “In realtà – ci dice Ambra- con mia sorella non pensavamo di riscuotere tutto questo interesse. Ci siamo riunite come succede ogni anno per il compleanno di nonna e, discutendo del regalo, ci è venuta questa idea visto che la nonna ci parla sempre della sua infanzia modicana. Dovete immaginare che fin quando non siamo entrati in città non aveva ancora capito dove stavamo andando. Poi ha visto il cartello e le è spuntato un sorriso splendente. Poi è stata lei a sorprenderci, visto che non avremmo mai immaginato che si ricordasse tutto in maniera così perfetta. Ci siamo divertite tantissimo e Modica ci è piaciuta tanto, anche se già la conoscevamo. Ritengo che i ricordi siano il bene più prezioso, di conseguenza anche il regalo più bello che si possa immaginare”. E lei, nonna Teresa, figlia di Girolamo Potestà e Matilde Ascenzo, che dice? “Non so come ringraziare le mie nipoti per il regalo che mi hanno fatto. Io che sono andata via da Modica da giovane con la mia famiglia portandomi dentro i ricordi della mia bellissima città. Non avendo più parenti in Città ho commesso l’errore di non tornarci più da allora. Nonostante io sia nata a Ragusa dove mia mamma aveva accompagnato sua sorella ad incontrare un barone di Vittoria. Avevano scelto un territorio neutro per conoscersi e io nacqui proprio durante il pranzo organizzato. Portai fortuna perchè i due si sposarono ed ebbero anche due figli. Ritornare a Modica è stato come tornare bambina. Mi sono ricordata perfettamente casa nostra, quella degli zii, della signora Romano che andavo sempre a trovare. Per un attimo ho sentito anche le urla dei bambini con i quali giocavo per le vanedde”. Oggi la signora Teresa, due figli, sei nipoti, diplomata al liceo classico e con il grande rimpianto di non essersi laureata, è un’apprezzata attrice dialettale della compagnia siracusana degli “Amici del Teatro”.

