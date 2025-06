Cimitero comunale. Lettera aperta ai cittadini di Modica

Care concittadine e cari concittadini,

scrivo queste righe da cittadina modicana profondamente amareggiata e addolorata per lo stato in cui versa una parte del nostro cimitero comunale. Un luogo che dovrebbe essere sacro e rispettato, un luogo dove riposano i nostri affetti più cari, ma che invece – in alcune aree – è ridotto all’abbandono.

Mi riferisco in particolare all’area delle sepolture a terra, dove le tombe sono sommerse da sterpaglie, erbacce, incuria e degrado. Camminare tra quei vialetti oggi significa affrontare uno spettacolo indegno: fotografie coperte, lapidi invisibili, difficoltà persino a trovare la tomba dei propri cari. È inaccettabile.

E mentre una parte del cimitero appare curata, pulita, ordinata, in un contrasto stridente che non può non far riflettere, l’altra è lasciata al suo destino, come se esistessero defunti “di serie A” e defunti “di serie B”. Il rispetto per i defunti dovrebbe essere uguale per tutti, a prescindere dal tipo di sepoltura.

Il cimitero è un luogo sacro, di memoria e affetto. Non possiamo accettare che venga trasformato in un simbolo di disuguaglianza anche dopo la morte.

Io non ci sto. Non possiamo accettare che la memoria di chi riposa lì sia calpestata dall’indifferenza. Non possiamo accettare che il rispetto e la dignità siano garantiti solo a chi può permettersi una cappella .

Voglio ricordare a tutti che il cimitero è un bene di tutti. E la cura, l’ordine e il decoro non devono dipendere dal portafoglio, ma dalla coscienza civile e istituzionale.

Questa non è solo una protesta. È un appello. A tutti voi.

Perché chi non ha più una madre, un padre, un figlio o un compagno da abbracciare, almeno abbia il conforto di poter portare un fiore in un luogo dignitoso. Perché la morte non faccia più differenze dove la vita già ne ha fatte troppe.

Con rispetto e determinazione,

Una cittadina modicana

Graziana Stracquadanio

