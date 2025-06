Encomio al Maresciallo Maggiore dei Carabinieri, Carmelo Floriddia

Pozzallo – Ha ricevuto un encomio per il suo lavoro e il suo comportamento a favore delle popolazioni africane durante la missione a Gibuti. Il Maresciallo Maggiore Carmelo Floriddia, appartenente alla Compagnia dei Carabinieri di Modica e in servizio presso la Stazione di Pozzallo, noto per il suo impegno e il servizio prestato alla comunità, anche in missioni all’estero. Nel corso della cerimonia per il 211° Anniversario di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, tenutasi a Ragusa, S.E. il Prefetto, Giuseppe Ranieri ha voluto rendere un encomio ufficiale per quanto fatto in africa. Stamattina, Carmelo Floriddia, è stato ricevuto a Palazzo di Città, alla presenza del Maggiore Francesco Zangla, Comandante della Compagnia di Modica e del Luogotenente Giuseppe Sarta, Comandante della Stazione di Pozzallo, del Sindaco Roberto Ammatuna e del Vice Sindaco Raffaele Monte, per un riconoscimento per il lavoro svolto a favore della comunità. Un momento significativo – hanno detto il Sindaco Ammatuna e il Vice Monte – che ha voluto celebrare l’impegno quotidiano delle donne e degli uomini dell’Arma.



Salva