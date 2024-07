Lite passeggera-hostess sul volo Catania-Pisa

Momenti di alta tra una passeggera e l’hostess del volo Ryanair Catania-Pisa lo scorso 19 luglio. Solo l’arrivo della polizia ha messo fine al diverbio che, comunque, ha determinato un notevole ritardo sulla partenza. Il racconto è di Teresa Monaca, giornalista, passeggera e testimone di quanto accaduto.

«Il volo era previsto per le 12,45 – racconta -. Solo che per quelli diretti a Pisa non è bastato l’inaspettato inconveniente comune a milioni di altri malcapitati, ma c’è stato anche un supplemento extra di stress».«Tra rimbalzi di orari e aggiornamenti – ha proseguito nel suo racconto Teresa Monaca – finalmente siamo saliti a bordo alle 16,45, convinti che da lì a poco saremmo decollati. Con annunci vari, però, il comandante ci ha detto che l’orario di partenza sarebbe stato per le 18,15. Ai passeggeri sembrava quasi di essere stati graziati quando, alle 17,45, hanno visto il velivolo in movimento. Ma non avevano fatto i conti con una passeggera e una hostess che hanno innescato un battibecco in testa all’aereo. A causa del rifiuto della passeggera di tenere sollevato l’oscurante dell’oblò (durante le operazioni di decollo e atterraggio, come tutti sanno, è obbligatorio alzarlo, ndr) il resto dei passeggeri, neonati e anziani compresi, sono stati costretti a subire un ulteriore blocco delle operazioni di decollo. Le due donne – ha raccontato Teresa Monaca – si sono rese protagoniste di un battibecco sempre più aspro conclusosi con l’intervento della Polizia che ha intimato alla passeggera e alla madre di abbandonare il velivolo. Un diverbio, per nulla ammorbidito dal resto dell’equipaggio e tantomeno dal comandante, che ha causato il “sequestro” del resto dei passeggeri, stremati per l’interminabile giornata, per ben altre 2 ore».

