Vittoria. Bilancio comunale in sicurezza: l’Amministrazione Aiello esprime soddisfazione

Vittoria – L’Amministrazione comunale esprime piena soddisfazione per i significativi risultati raggiunti nell’azione di risanamento dei conti pubblici, che hanno consentito di approvare in tempi congrui il bilancio di previsione 2025-2027 e, nei giorni scorsi, gli equilibri di bilancio, confermando il pieno rispetto dei vincoli di finanza pubblica e delle linee programmatiche fissate dall’Amministrazione. Dopo anni di difficoltà finanziarie, il Comune di Vittoria torna a gestire le proprie finanze con equilibrio e responsabilità.

“Si tratta di un nuovo e decisivo passaggio verso la piena salute dei conti del Comune – dichiara il Vicesindaco e Assessore al Bilancio Giuseppe Fiorellini – grazie a un bilancio in equilibrio, conforme ai principi contabili e senza aumenti di aliquote su IMU, addizionale IRPEF e tassa rifiuti. Abbiamo garantito la copertura integrale dei costi dei servizi, previsto interventi di manutenzione su scuole, rete idrica, strade, verde pubblico e promosso cultura e sport. L’approvazione degli equilibri di bilancio conferma la correttezza delle scelte operate e la solidità della gestione finanziaria, che restituisce alla città un’Amministrazione affidabile e capace di programmare”. Soddisfazione anche da parte del Sindaco Francesco Aiello, che sottolinea: “Con questo risultato consolidiamo una fase di normalità amministrativa, dopo una lunga stagione di precarietà finanziaria. L’approvazione del bilancio di previsione con due mesi di anticipo e la successiva verifica positiva degli equilibri consentono di affrontare con serenità e programmazione il futuro della città. È un bilancio politico, che interviene sui servizi essenziali, valorizza le politiche culturali e sportive e consente di completare opere pubbliche importanti per il decoro e la sicurezza urbana. La solidità dei conti pubblici è il presupposto imprescindibile per garantire qualità dei servizi e pari opportunità per tutti i cittadini”. Risultati incoraggianti si registrano anche sul fronte della riscossione dei tributi locali. Pubbliservizi, la società incaricata della riscossione, ha confermato il rispetto degli indirizzi politico-amministrativi fissati dall’Amministrazione comunale, improntati alla fermezza nell’azione di recupero coattivo dei crediti, senza ricorrere a pratiche vessatorie o sproporzionate. In particolare, l’azienda sta collaborando attivamente per garantire un recupero crediti efficace ma rispettoso della dignità dei contribuenti. Ancor più significativo è il dato relativo alla propensione al pagamento tributario, che, grazie all’azione determinata di questa Amministrazione e alla revisione dei metodi di riscossione, ha raggiunto una media del 65%, consolidando un risultato lusinghiero rispetto alla situazione drammatica ereditata, con percentuali ferme tra il 29 e il 30%. Un salto di qualità che restituisce al Comune margini di manovra essenziali per finanziare i servizi e investire sulla città.

“L’Amministrazione comunale – continua l’assessore Fiorellini – conferma il proprio impegno a proseguire il risanamento finanziario, il potenziamento dei servizi e la valorizzazione del patrimonio pubblico, restituendo a Vittoria il ruolo che merita in termini di efficienza amministrativa e qualità della vita urbana”.

“La nostra azione di risanamento finanziario – aggiunge il Sindaco Aiello – è strettamente collegata a una lotta seria e ineludibile all’evasione tributaria. Abbiamo imposto a Pubbliservizi un cambio di passo, nel rispetto della legalità, dei contribuenti e delle regole di buona amministrazione. Non accetteremo che polemiche strumentali e retaggi del passato ostacolino il nostro percorso di risanamento. I risultati dimostrano che la strada è quella giusta e continueremo con determinazione”.

