Caos in Ge.Sco di Modica: dipendenti incontrollati e servizi a rischio, la Società in house sotto accusa

Modica – La Ges.Co, Gestione Comunale, società in house del Comune di Modica, si trova al centro di un acceso dibattito e di crescenti preoccupazioni. Le accuse di gestione superficiale, carenza di mezzi e un personale stressato e incontrollato stanno sollevando interrogativi sulla reale efficienza dei servizi offerti alla cittadinanza.

La situazione, a quanto si apprende da fonti interne e da segnalazioni, sarebbe critica. I dipendenti, una quarantina, opererebbero in condizioni di evidente stress, spesso con mezzi insufficienti o inadeguati per svolgere le loro mansioni. Ma l’aspetto più preoccupante riguarda la gestione delle presenze e, di conseguenza, il controllo sull’effettivo svolgimento del lavoro.

Il Mistero dei fogli di servizio e le presenze “incontrollate”

Il cuore della polemica risiede nella presunta prassi dei dipendenti di non timbrare l’ingresso o l’uscita dalla sede lavorativa, bensì di essere in possesso di fogli di servizio che porterebbero con sé. Questi fogli consentirebbero loro di timbrare le presenze in luoghi e momenti non direttamente controllati dagli uffici centrali.

Questa modalità, se confermata, solleva gravi interrogativi sulla trasparenza e l’efficacia del controllo orario del personale. La mancanza di un sistema di timbratura fisso e tracciabile rende di fatto le presenze “incontrollate”, aprendo la porta a potenziali abusi e a una gestione non ottimale delle risorse umane. Una tale situazione non solo incide sulla disciplina interna, ma può avere ripercussioni dirette sulla qualità e continuità dei servizi erogati alla cittadinanza.

Alle problematiche legate alla timbratura si aggiungono le denunce relative alla carenza di mezzi operativi, che renderebbe difficile per il personale svolgere efficientemente i propri compiti. Spesso per sopperire alle richieste, l’amministratore unico Angelo Giallongo, noleggia da privati i veicolo, visto il parco mezzi obsoleto o insufficiente, infatti, rallenta le operazioni e compromette la capacità della società di rispondere prontamente alle esigenze del territorio.

Di conseguenza, il personale di Gesco risulterebbe stressato, costretto a operare in condizioni non ottimali e probabilmente caricato di responsabilità e aspettative che non trovano riscontro negli strumenti e nei supporti forniti. Un ambiente lavorativo così teso può minare il morale dei dipendenti e, inevitabilmente, riflettersi sulla qualità del servizio pubblico.

La situazione in Gesco richiede un’attenzione immediata da parte dell’amministrazione comunale. È fondamentale fare chiarezza sulle procedure di controllo delle presenze e sull’utilizzo dei fogli di servizio, garantendo la massima trasparenza e un monitoraggio efficace dell’attività lavorativa. Parallelamente, è urgente affrontare la questione della dotazione dei mezzi e delle condizioni di lavoro del personale.

La società in house, nata nel 2024 per garantire servizi pubblici efficienti e rispondenti alle esigenze della comunità, non può permettersi di operare in uno stato di superficialità e disorganizzazione. La cittadinanza di Modica attende risposte e, soprattutto, interventi concreti per ripristinare la piena funzionalità e l’efficienza di Gesco, per il bene di tutti.

Salva