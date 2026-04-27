Promozione. Il Santa Croce Calcio batte lo Scordia e festeggia l’accesso ai play-off

Santa Croce Camerina, 27 aprile 2026 – Il Santa Croce Calcio riesce nell’impresa di battere in casa la Gymnica Scordia, nell’ultima gara della regular season, conquistando la quarta posizione in classifica che gli vale l’accesso diretto ai play off.

Quella di ieri pomeriggio non è stata la classica partita da fine stagione giocata a ritmi blandi, ma è stata una contesa vera, nella quale le due compagini non hanno mollato un centimetro, lottando con l’unico scopo di vincere la partita.

Ad averla vinta e stato il Santa Croce (4-0), ma il risultato del campo è andato ben oltre i demeriti degli avversari che hanno lottato fin quando hanno potuto.

La gara ha visto un primo tempo di assoluto studio da parte delle due squadre e un secondo tempo straripante per i biancazzurri grazie all’ingresso in campo di Yayha Dramè e Alessio Iozzia che hanno messo lo zampino in tre delle quattro reti finali.

La cronaca.

Mister Fabio Campanaro schierava dal primo minuto Mangione fra i pali, in difesa Wally e Rotondo erano la coppia di centrali, mentre Golisano e Spatola completavano la linea difensiva nei laterali.

A centrocampo Alma e Assenza si occupavano dell’interdizione e si rivedeva Javadov nel ruolo di trequartista, dopo il brutto infortunio di tre mesi e mezzo fa.

In attacco il tridente era composto da Fiorilla, Tinnirello e Garufi.

Pronti via ed erano gli ospiti al primo giro d’orologio ad avere la palla del vantaggio, ma La Delfa perdeva l’attimo e ciccava il pallone da buona posizione.

Il Santa Croce si scuoteva e rispondeva al 10′ con un tiro di Garufi parato facilmente da Pollina.

Il primo tempo scorreva con poche emozioni e con il gioco che si stagnava a centrocampo, così la prima frazione terminava a reti inviolate.

La ripresa si apriva con l’ingresso in campo di Yayha Dramè e Alessio Iozzia che prendevano il posto di Garufi e Javadov.

Neanche il tempo di sistemarsi che i biancazzurri passavano in vantaggio con Yahya Dramé che difendeva un pallone ricevuto dalle retrovie e con un tocco sotto misura beffava il portiere ospite.

L’entusiasmo nelle fila biancazzurre era palpabile e al 9′ Tinnirello aveva la palla buona per il raddoppio, ma il tiro era debole e terminava fuori.

Stessa sorte toccava a Golisano al 12′ che da ottima posizione calciava sopra la traversa.

Gli sforzi dei biancazzurri erano premiati al 20′ quando Nunzio Fiorilla imbastiva un’azione caparbia dal fondo che lo portava davanti al portiere ospite e con un bolide di destro lo trafiggeva.

2-0 e partita quasi conclusa, se non fosse per

lo Scordia si faceva vedere con un tiro di Diara che non sorprendeva Mangione, bravo a parare il pallone.

Il Santa Croce non appagato si riversava in avanti e dopo due occasioni con Basile e Rotondo che andavano vicino alla terza rete, il Cigno chiudeva i conti in pieno recupero al 46′ e al 48′ con due contropiedi che venivano concretizzati in rete da Yahya Dramé (doppietta per lui) e Alessio Iozzia.

Al triplice fischio finale la vittoria si materializzava e i giocatori biancazzurri andavano a festeggiare sotto le tribune con i tifosi l’ingresso ai play off.

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