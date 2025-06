Domani centro storico off-limits. Una grande casa automobilistica ha scelto Modica per girare uno spot lancio

Qualche disagio vale una vetrina internazionale e che le immagini della nostra Modica veicolino in tutto il Mondo! Una grande casa automobilistica ha scelto la nostra Città -insieme ad altre testimonianze del Sudest- come location per girare lo spot dedicato a un’auto iconica. Una scelta – ha detto l’assessore Tino Antoci – che conferma la straordinarietà e la capacità attrattiva di Modica in contesti internazionali. Succederà domani, 11 giugno, di mattina, quando per consentire lo shooting fotografico e le riprese video del cuore storico di Modica, corso Umberto I, il suo tratto che va da piazzale Falcone Borsellino a piazza Monumento, sarà chiuso al transito veicolare dalle 6.00 alle 14.00, con divieto di sosta. Nella stessa fascia oraria, è istituito il divieto di transito e di sosta da piazzale Falcone Borsellino per tutto corso San Giorgio. Per evitare il blocco totale della circolazione veicolare, le chiusure nei due tratti avverranno in modo alternato, consentendo la circolazione nei luoghi non interessati dalle riprese. Sarà nostra cura ripristinare la circolazione in modo regolare nel più breve tempo possibile. Un momento di disagio di cui ci scusiamo sin d’ora con i residenti e i commercianti ma che significa per la nostra Città una promozione a livello mondiale attraverso la produzione di uno spot che racconta l’ultima nata di una grande casa automobilistica italiana ed europea e i cui vertici hanno scelto Modica come luogo dove girare lo ‘spot lancio’ della loro auto. Gli automobilisti per qualche ora vivranno il disagio di questa chiusura temporanea per un momento che sarà di grande promozione per la nostra Città”

