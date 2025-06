Rimozione vegetazione infestante e prevenzione incendi nel Corso Mediterraneo di Marina di Modica e incremento agenti di polizia locale. Riceviamo

Egregio Direttore,

Le scriviamo in qualità di co-responsabili della Sede Locale dell’Unione Nazionale Consumatori di Modica, spinti da una profonda e crescente preoccupazione per lo stato di pericolo che si sta aggravando nel nostro territorio comunale, in particolare nella frazione balneare di Marina di Modica. Ci riferiamo alla fitta vegetazione spontanea, ormai completamente fuori controllo, che invade numerose strade pubbliche e spazi privati.

Come ben noto, l’approssimarsi della stagione estiva accresce in modo significativo il rischio di incendi. La presenza incontrollata di cespugli secchi, sterpaglie, arbusti e vegetazione incolta agisce da combustibile naturale, rappresentando un pericolo concreto e imminente per l’incolumità pubblica, l’ambiente e le abitazioni limitrofe.

Tali elementi non solo compromettono gravemente la visibilità e la sicurezza stradale, esponendo a rischio automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni, ma rendono anche estremamente difficoltoso l’intervento di eventuali mezzi di soccorso in caso di emergenza. Abbiamo verificato direttamente e documentato queste criticità in diversi punti della città.

Particolare enfasi vogliamo porre sulla gravissima condizione di Marina di Modica, una zona di rilevanza turistica che dovrebbe invece essere oggetto di valorizzazione e decoro in vista della stagione estiva. In diverse aree private e spazi limitrofi alla sede stradale – come lungo il Corso Mediterraneo – la situazione ha raggiunto livelli di totale incuria e degrado. In prossimità della farmacia, ad esempio, si registra una fitta presenza di cespugli e vegetazione infestante che:

Mette a serio rischio di incendio gli immobili adiacenti.

gli immobili adiacenti. Ostacola la visibilità degli automobilisti con concreto pericolo di sinistri .

. Impedisce il corretto utilizzo dei marciapiedi e dei passaggi pedonali.

Favorisce la proliferazione di roditori e insetti infestanti , con grave danno igienico e sanitario per i residenti.

, con grave danno igienico e sanitario per i residenti. Deturpa gravemente il decoro urbano della località, allontanando il turismo e compromettendo l’immagine dell’intera comunità.

La persistente negligenza da parte dei soggetti proprietari e la mancata vigilanza pubblica comportano una responsabilità sia civile che amministrativa.

Alla luce di quanto sopra, la scrivente Unione Nazionale Consumatori – Sede di Modica, CON LA MASSIMA URGENZA, chiede:

Che il Sindaco di Modica e gli uffici competenti dell’Amministrazione Comunale provvedano e dispongano con urgenza: All’avvio di procedimenti sanzionatori verso i privati inadempienti, proprietari di terreni e immobili lasciati in stato di abbandono.

verso i privati inadempienti, proprietari di terreni e immobili lasciati in stato di abbandono. All’emissione di apposite ordinanze con intimazione alla bonifica, ai sensi del regolamento comunale e delle normative di protezione civile e ambientale. In particolare, si sottolinea l’urgenza dell’ordinanza Prot. 0024098 del 14/05/2025, relativa alla rimozione di cespugli, sterpaglie e materiale infiammabile in aree private, la cui permanenza rappresenta un evidente pericolo per la pubblica incolumità.

Con il presente comunicato, confermiamo quanto già segnalato in precedenti comunicati stampa circa la grave e persistente carenza di organico della Polizia Municipale del Comune di Modica. A fronte di un assetto organico teorico superiore alle 100 unità, attualmente gli agenti effettivamente disponibili per i servizi esterni – inclusi gli ausiliari – risultano essere meno di dieci, con una prospettiva di ulteriore riduzione nel corso del corrente mese per effetto del collocamento in quiescenza di ulteriori operatori.

In tale quadro emergenziale, vogliamo evidenziare l’alto senso del dovere e la professionalità del Comandante della Polizia Municipale, Rosario Cannizzaro, il quale, pur operando in condizioni di estrema difficoltà gestionale e organizzativa, continua a garantire, con ogni mezzo disponibile, l’adempimento dei numerosi compiti istituzionali assegnati al Corpo, ricorrendo sistematicamente al lavoro straordinario. Si sottolinea, inoltre, che il Comandante Cannizzaro, pur in questo contesto, ha redatto, con il pieno sostegno e la sponsorizzazione del Sindaco, un importante manuale rivolto alla popolazione anziana, volto alla prevenzione delle truffe, fenomeno purtroppo in crescente espansione.

Desideriamo altresì ribadire l’importanza e l’efficacia del supporto fornito dalle altre Forze dell’Ordine – Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza – che rappresentano presidi fondamentali della legalità e della sicurezza nel nostro Paese. In considerazione dell’attuale insufficienza del personale municipale, richiamiamo l’attenzione sul fatto che il Sindaco, nelle more del necessario rafforzamento dell’organico comunale, può e deve legittimamente avvalersi delle suddette Forze dell’Ordine per l’esecuzione immediata delle ordinanze sindacali.

Alla luce della situazione sopra descritta, formuliamo l’auspicio che il primo atto della Sindaca, Dott.ssa Maria Monisteri, e del Commissario Straordinario – ad oggi ancora non designato – sia l’adozione di misure urgenti volte all’assunzione di nuovi agenti di Polizia Municipale, nonché al potenziamento del personale amministrativo comunale, anch’esso oggetto di una cronica carenza che compromette l’efficienza degli uffici e la qualità dei servizi resi alla cittadinanza.

È solo attraverso un’azione tempestiva, concreta e strutturata che sarà possibile ristabilire un adeguato livello di sicurezza urbana, tutelare la salute pubblica, salvaguardare il decoro cittadino e garantire alla comunità modicana i diritti fondamentali di cui ogni cittadino deve poter godere.

Restiamo fin d’ora a disposizione per ogni forma di collaborazione con le istituzioni al fine di garantire sicurezza, decoro urbano e salubrità ambientale in favore della cittadinanza.

Con i migliori saluti,

I co-responsabili della Sede Locale dell’Unione Nazionale Consumatori di Modica

