Scicli: 5 Consiglieri Comunali prendono posizione sulla situazione politica

SCICLI -Nelle ultime settimane, il dibattito politico a Scicli è stato acceso, con numerose voci che si sono levate a commentare la situazione. In questo contesto, i consiglieri comunali Desirè Ficili, Stefania Muriana, Lorenzo Bonincontro, Giuseppe Arrabito e Giuseppe Puglisi hanno deciso di intervenire per fare chiarezza, soprattutto nei confronti degli elettori che hanno riposto in loro la fiducia.

I cinque consiglieri, in una nota congiunta, hanno espresso la necessità di chiarire la propria posizione, più volte tirata in ballo senza un confronto diretto. Pur riconoscendo alcuni progressi compiuti dall’amministrazione in quasi tre anni, sottolineano che molto resta ancora da fare. La loro visione per Scicli è quella di un “governo locale sempre più aperto, partecipativo, attento e soprattutto vicino alle esigenze di tutta la comunità”, esigenze che, a loro dire, sono state “ignorate per troppo tempo”.

Uno dei punti centrali della loro dichiarazione riguarda la mancanza di condivisione nelle scelte amministrative. Sebbene spesso accusati di essere poco fattivi, i consiglieri ribadiscono di essere stati, in realtà, “poco ascoltati”. Per questo, si dichiarano pronti a proseguire il loro lavoro in consiglio comunale, ma con una posizione più indipendente e critica. L’obiettivo è portare avanti le proprie proposte e contribuire a un futuro più proficuo per la città, anche attraverso una “critica costruttiva” all’operato dell’amministrazione.

La decisione di assumere questa nuova postura è motivata principalmente dal “disinteresse da parte di questa amministrazione verso il confronto democratico e verso i reali problemi dei cittadini”, oltre alla “scarsa considerazione delle reali problematiche che attanagliano il nostro bel paese”. I consiglieri denunciano come le loro proposte e domande spesso non vengano ascoltate né calendarizzate dal Sindaco Marino.

Nonostante ciò, i firmatari tengono a precisare di non essersi mai tirati indietro, votando sempre le scelte dell’amministrazione che hanno portato benefici alla città. Il loro operato futuro, affermano, “non deve essere interpretato come un disimpegno, bensì come un’azione forte e determinata a ristabilire un corretto processo democratico dei lavori consiliari, sempre più compressi dall’autoreferenzialità amministrativa”. L’altro obiettivo è “definire l’ordine delle priorità delle problematiche con cui, quotidianamente, i cittadini sono costretti a fare i conti”.

Viene evidenziato come Scicli sia “una città oramai da troppo tempo ferma”, mentre “tutte le altre cittadine limitrofe progrediscono”. I consiglieri sottolineano di non condividere alcune scelte e di sentirsi “considerati solo dei numeri”. Per questo, il loro impegno è e sarà quello di “continuare a lavorare per i cittadini, ponendo al primo posto il bene del paese e rimanendo fedeli al programma elettorale presentato durante le elezioni del 2022”. Un programma, ricordano, su cui hanno invitato le famiglie sciclitane a votare l’attuale Sindaco, con l’obiettivo di risolvere le problematiche della città.

In conclusione, i consiglieri comunali desiderano rendere nota, in modo definitivo, la loro posizione: saranno critici quando necessario e i primi a prendere posizioni quando sarà opportuno. Si propongono di essere “gli occhi della cittadinanza sull’operato dell’amministrazione”, dando “voce a chi non è ascoltato” su tematiche cruciali come il decoro urbano, le strade, i quartieri abbandonati, le borgate, la pulizia, l’impiantistica sportiva, lo sviluppo del territorio, l’ascolto delle attività commerciali e dei lavoratori, il supporto alle persone con difficoltà e la sicurezza della città e dei suoi cittadini.

Esprimono un “profondo disappunto per molte scelte prese dall’attuale amministrazione Marino”, con l’auspicio che “qualcuno degli attori amministrativi si renda conto che prima viene la città e i suoi cittadini che la vivono giornalmente”.

Salva