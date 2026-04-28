Il Consiglio provinciale approva all’unanimità il Rendiconto 2025

Ragusa, 28 aprile 2026 – A un anno dall’insediamento del Consiglio provinciale, l’organo ha approvato all’unanimità il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2025, confermando la solidità della gestione e il rispetto degli equilibri di bilancio.

Il documento evidenzia un sistema di controllo e valutazione dei risultati gestito interamente all’interno dell’Ente, la significativa carenza di personale rispetto alla dotazione prevista – con criticità legate al ricambio generazionale e alla necessità di rafforzare le competenze specialistiche, in particolare nei settori tecnico e ambientale – e la riorganizzazione della struttura amministrativa, con la soppressione della figura del Direttore Generale e la redistribuzione delle relative funzioni. Si registra inoltre un miglioramento nei tempi di stipula dei contratti, oggi ridotti a circa 129 giorni. Sul fronte degli interventi finanziati dal PNRR, l’Ente risulta complessivamente in linea con gli obiettivi programmati, pur con alcune criticità puntuali, tra cui quelle relative al cantiere del liceo Carducci di Comiso, che hanno comportato variazioni in corso d’opera con conseguenti incrementi di tempi e costi.

A seguito dell’approvazione del Rendiconto, si libera un avanzo disponibile complessivo superiore a 10,2 milioni di euro. Tali risorse saranno in parte destinate al Piano strade annunciato a fine 2025. “Concerteremo con i sindaci di tutti i Comuni quali e quante strade riprendere nel patrimonio dell’Ente, in una programmazione lungimirante ma comunque sostenibile”, ha confermato la presidente Maria Rita Schembari che ha poi aggiunto: “Prima di affrontare le varie voci e capire come muoverci, è giusto che si proceda alla chiusura delle attività già avviate, a partire dal settore Infrastrutture e Lavori pubblici, dove sappiamo che il fabbisogno complessivo di fondi è maggiore. È fondamentale individuare con precisione le opere ancora in corso o incomplete e ciò che è necessario per poterle portare a termine, evitando sprechi o interventi non prioritari”. “Per questo motivo – ha aggiunto – chiederemo al dirigente del settore, Carlo Sinatra, una valutazione puntuale: dovrà indicarci quali interventi sono indispensabili”.

Per quanto riguarda le risorse residue, la Presidente ha spiegato: “E’ evidente che, oltre agli impegni economici già assunti dal nostro ente, si dovranno prevedere ulteriori azioni di rilancio. Tra queste, ritengo prioritario investire nelle attività sportive e culturali. L’azione che vogliamo intraprendere sul turismo con la DMO deve integrarsi con la valorizzazione culturale del territorio. L’obiettivo è attrarre visitatori interessati a vivere un’esperienza autentica, legata a un contesto che rappresenta un unicum, sia all’interno dell’isola sia nel più ampio panorama del Mediterraneo e dell’Italia. Allo stesso tempo, il sostegno alle attività sportive, sia dal punto di vista strutturale sia organizzativo, è fondamentale. Queste iniziative contribuiscono in modo concreto a contrastare lo spopolamento, soprattutto attraverso il coinvolgimento dei giovani e il rafforzamento del tessuto sociale”.

La Presidente Schembari ha quindi annunciato una ampia concertazione con ciascun consigliere, e coi i sindaci che non sono rappresentati nel contesto provinciale, affinché possano esprimere le proprie esigenze. “Cercheremo di operare con la stessa equità finora assicurata a tutti i territori, tenendo conto delle necessità di tutte le comunità coinvolte. Una volta definito il programma, potremo procedere con maggiore chiarezza e concretezza”, ha concluso.

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