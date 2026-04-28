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Modica | Politica

Modica. Sostegno Affitti 2026: pubblicato il bando per le famiglie in difficoltà

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MODICA, 28 Aprile 2026 – Un aiuto concreto per contrastare l’emergenza abitativa e dare ossigeno ai bilanci delle famiglie modicane più esposte alla crisi. È stato pubblicato oggi, sul sito istituzionale del Comune di Modica, l’avviso pubblico relativo ai contributi regionali per le abitazioni in affitto per l’anno 2026.

L’iniziativa, che recepisce le direttive della Regione Siciliana (Art. 57 della L.R. n.1/2026), mira a sostenere i nuclei familiari in condizione di fragilità economica attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto.

Il Consigliere Comunale di Siamo Modica, Paolo Nigro, ha accolto con soddisfazione l’apertura dei termini: Con la pubblicazione odierna dell’avviso, diamo una risposta concreta e attesa da centinaia di famiglie modicane. Sin dalle prime battute di questa iniziativa legislativa regionale, mi sono interfacciato costantemente con l’Assessore alle Politiche Sociali, Concetta Spadaro, seguendo passo dopo passo l’iter burocratico. Grazie alla sensibilità dell’Assessore e al lavoro del I° Settore, i risultati per la cittadinanza sono arrivati puntuali.”
Il bando stabilisce criteri precisi per l’accesso ai fondi, basati sulla situazione economica e la composizione del nucleo familiare.
Il Consigliere Nigro ha assicurato che l’attenzione resterà alta anche nelle fasi successive: «Continueremo a monitorare l’iter affinché le somme vengano erogate nel minor tempo possibile una volta definita la graduatoria».
Per ulteriori informazioni e per scaricare i moduli, si invita la cittadinanza a consultare la sezione “Avvisi” del portale istituzionale del Comune di Modica.

© Riproduzione riservata
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