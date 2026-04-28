Centro storico, parte il tavolo tecnico: primo confronto in sala Spadaro

Modica, 28 aprile 2026 – Primo passo concreto verso la riqualificazione del centro storico. Si è svolto questa mattina, nella sala Spadaro. All’incontro erano presenti, la sindaca Maria Monisteri, l’assessore Piero Armenia e la presidente del Consiglio comunale Mariacristina Minardo per l’avvio del tavolo tecnico dedicato all’area storica della città. L’iniziativa arriva a pochi giorni dalla seduta consiliare aperta del 15 aprile, durante la quale erano emerse criticità e proposte condivise sulla necessità di intervenire con urgenza. Clima positivo e collaborazione tra i partecipanti, come evidenziato dalla presidente del Consiglio comunale, Mariacristina Minardo: “Piena soddisfazione per le risultanze emerse dalla riunione di oggi. L’urgenza è stata centrale, tanto da fissare già per lunedì prossimo un nuovo incontro con un ordine del giorno ben preciso”. Nel corso del confronto sono stati individuati i componenti del tavolo tecnico, selezionati non tanto in base al numero quanto alla capacità di garantire interventi rapidi ed efficaci. Tra le decisioni operative, anche la volontà di procedere subito con una delibera di giunta come presa d’atto, passaggio ritenuto necessario per accelerare l’iter e rendere il tavolo pienamente operativo in tempi brevi. Quello di oggi, ha sottolineato la presidente del Consiglio comunale, è solo il primo tassello di un percorso che punta a ridare slancio al centro storico, attraverso un lavoro coordinato tra amministrazione e soggetti coinvolti.

Salva