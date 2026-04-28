Atletica. Trionfo Regionale per la Running Modica: Francesco Pisana Re del Vortex

Saro Cannizzaro

Con un tempo di 24’38”, Turco ha conquistato un solido quarto posto nella categoria SM75, dimostrando ancora una volta che la passione per la corsa non conosce età.

Non solo giovani promesse, ma anche certezze del settore master. Al Trofeo Baia delle Torri di Pachino, Giuseppe Turco ha difeso con onore i colori della società nella gara dei 5 km.

Le buone notizie non finiscono qui. Grazie alla straordinaria performance palermitana, proprio questa mattina è arrivata l’ufficialità: Francesco è stato convocato per il Palio dei Comuni.

Il titolo regionale è il giusto coronamento di un percorso di crescita avvenuto interamente all’interno del nostro settore giovanile, sotto la guida attenta del Prof. Salvatore Pisana. Un risultato che premia la dedizione, la tecnica e la grinta mostrata in pedana.

Il protagonista assoluto della spedizione è stato Francesco Pisana. Con una prestazione autoritaria nel lancio del vortex, il giovane atleta ha sbaragliato la concorrenza raggiungendo la misura di 56,51 metri.

PALERMO, 28 Aprile 2026 – Un fine settimana da incorniciare per i colori della Running Modica. Allo Stadio delle Palme di Palermo, in occasione dei Campionati Regionali Ragazzi e Ragazze, la società modicana ha aggiunto un altro prestigioso titolo alla propria bacheca, confermandosi una fucina di giovani talenti.

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