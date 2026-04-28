Atletica. Trionfo Regionale per la Running Modica: Francesco Pisana Re del Vortex

PALERMO, 28 Aprile 2026 – Un fine settimana da incorniciare per i colori della Running Modica. Allo Stadio delle Palme di Palermo, in occasione dei Campionati Regionali Ragazzi e Ragazze, la società modicana ha aggiunto un altro prestigioso titolo alla propria bacheca, confermandosi una fucina di giovani talenti.
Il protagonista assoluto della spedizione è stato Francesco Pisana. Con una prestazione autoritaria nel lancio del vortex, il giovane atleta ha sbaragliato la concorrenza raggiungendo la misura di 56,51 metri.
Il titolo regionale è il giusto coronamento di un percorso di crescita avvenuto interamente all’interno del nostro settore giovanile, sotto la guida attenta del Prof. Salvatore Pisana. Un risultato che premia la dedizione, la tecnica e la grinta mostrata in pedana.
Le buone notizie non finiscono qui. Grazie alla straordinaria performance palermitana, proprio questa mattina è arrivata l’ufficialità: Francesco è stato convocato per il Palio dei Comuni.
L’evento si terrà nella prestigiosa cornice dello Stadio Olimpico di Roma il prossimo 4 giugno, durante la tappa italiana del Golden Gala. Per Francesco si tratta di un’opportunità d’oro:
• Gareggiare sulla pista dei campioni.
• Vivere l’atmosfera di un evento internazionale.
• Osservare da vicino le stelle mondiali dell’atletica leggera.
Non solo giovani promesse, ma anche certezze del settore master. Al Trofeo Baia delle Torri di Pachino, Giuseppe Turco ha difeso con onore i colori della società nella gara dei 5 km.
Con un tempo di 24’38”, Turco ha conquistato un solido quarto posto nella categoria SM75, dimostrando ancora una volta che la passione per la corsa non conosce età.