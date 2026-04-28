Vittoria, ignora l’alt e fugge tra le vie del centro: denunciato 23enne

VITTORIA, 28 Aprile 2026 – Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa, con un focus particolare sulla sicurezza stradale durante il fine settimana. L’ultimo episodio ha visto protagonista un 23enne vittoriese, denunciato a piede libero dopo un concitato inseguimento per le vie cittadine.
Durante i consueti pattugliamenti notturni, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vittoria hanno intimato l’alt a un’autovettura di grossa cilindrata. Il conducente, invece di accostare, ha pigiato sull’acceleratore nel tentativo di far perdere le proprie tracce tra i vicoli del centro.
L’equipaggio dell’autoradio si è immediatamente messo all’inseguimento del veicolo, riuscendo a sbarrargli la strada e a bloccare la corsa del giovane dopo pochi minuti.
Una volta fermato, il 23enne ha mostrato chiari segni di ebbrezza. Tuttavia, alla richiesta dei militari di sottoporsi all’accertamento tecnico tramite etilometro, il giovane ha opposto un netto rifiuto.
In base alla normativa vigente, il rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico equivale all’accertamento della fascia più grave di punibilità. Di conseguenza, i Carabinieri hanno proceduto a deferire il ragazzo in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa per due ipotesi di reato: resistenza a Pubblico Ufficiale (per il tentativo di fuga) e rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico.