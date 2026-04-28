La Virtus Ragusa conquista il titolo Under 19 regionale: battuta Marsala in finale

Ragusa, 28 aprile 2026 – La Virtus Ragusa Academy è campione regionale Under 19 maschile. La squadra allenata da Turi Scrofani ha conquistato il titolo al PalaSerranò di Patti, superando in finale la Nuova Pallacanestro Marsala con il punteggio di 83-74. Un successo che completa un percorso quasi immacolato, segnato da una sola sconfitta in tutta la stagione. La Virtus si era guadagnata l’accesso alla finale battendo in semifinale i padroni di casa di Patti per 55-50, anche in quel caso trascinata da una grande prestazione di Stefano Cantone, autore di 25 punti.

Nella finale contro Marsala, i ragusani sono partiti con grande determinazione, chiudendo il primo quarto avanti 18-17 grazie soprattutto all’impatto di Barracca. Nel secondo periodo l’equilibrio è rimasto sostanziale, ma un parziale di 9-0 ha permesso alla Virtus di andare all’intervallo sul 40-34. Marsala ha provato a rientrare nella terza frazione, fino al 54-53, ma nell’ultimo quarto la squadra di Scrofani ha piazzato l’allungo decisivo, mantenendo lucidità e controllo nei momenti chiave e chiudendo la gara con un parziale di 29-21.

Ancora una volta protagonista Cantone, autore di una prestazione di altissimo livello: 31 punti complessivi, 5 triple, 8 assist e 12/14 dalla lunetta. In doppia cifra anche Barracca con 16 punti, Guastella e Tumino con 15.

Per la Virtus Ragusa Academy è il coronamento di una stagione straordinaria, costruita con talento e solidità, fino al meritato titolo regionale. L’anno scorso la formazione iblea si era laureata campione Under 19 Gold, adesso è arrivato il bis.

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