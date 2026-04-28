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Attualità | Monterosso Almo

Monterosso Almo. Piazza Sant’Antonio tra giochi popolari e finale di ping pong

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Monterosso Almo, 28 aprile 2026 – Serata di festa e tradizione venerdì scorso 24 aprile, in piazza Sant’Antonio . In occasione dei festeggiamenti patronali in onore di Maria SS. Addolorata, sono tornati protagonisti i giochi popolari, con un evento che ha riscosso grande partecipazione da parte di tutta la comunità.
Grande entusiasmo per il ritorno, dopo oltre trent’anni, del tradizionale gioco “Re Pignati”. La sfida, che coinvolge sia abilità che ironia, ha attirato tanti monterossani riportando in piazza l’atmosfera delle antiche feste di paese. Il successo dell’iniziativa ha confermato quanto sia ancora forte il legame dei monterossani con le proprie radici. La stessa sera piazza Sant’Antonio ha ospitato anche la fase finale del torneo di ping pong organizzato dal Circolo Giuseppe Garibaldi, presieduto da Gianluca Parrino. A conquistare il primo posto è stato Maurizio Anapo, che ha battuto in finale Antonio Cannizzo. Terzo posto per Giuseppe Giaquinta, quarto per Simone Messina.
Una serata che per un giorno ha trasformato la piazza nel cuore pulsante del borgo, tra divertimento e sana competizione.

Nella foto i vincitori del torneo di Ping Pong con il presidente del Circolo Garibaldi Gianluca Parrino.

© Riproduzione riservata
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