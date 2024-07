Festeggiamenti Madonna del Carmine, e la banda suona… altrove

Domenica 21 Luglio si sono tenuti i festeggiamenti della Madonna del Carmine, con la processione esterna per le vie della città. Alle ore 19.00, S. Messa presieduta da Sua Ecc. Rev. ma Mons. Salvatore Rumeo Vescovo di Noto. Durante la celebrazione della santa messa il Vescovo nel ringraziare tutti i presenti, ha ringraziato anche il Sindaco e l’Amministrazione comunale, per aver concesso, per l’occasione, la banda musicale. Finita la celebrazione, ci si prepara per la processione con il simulacro della Madonna del Carmine, accompagnato della banda musicale, come del resto succede per quasi tutte le manifestazioni religiose. Tutto è pronto per la processione, ma qualcuno si accorge che la banda musicale non c’è, forse in ritardo, magari il traffico o qualche piccolo inconveniente. Attendiamo qualcuno ha detto, qualche altro minuto. I minuti passano ma della banda nessuna notizia, allora comincia il susseguirsi di telefonate alla ricerca dei suonatori. Il Vescovo e non solo Lui, ci rimane maluccio, com’è possibile, si chiede, guardandosi a destra e a manca? Ci era stato promesso e le promesse si devono mantenere! Poi il colpo di scena, arriva la notizia dopo un’interlocuzione telefonica, la banda non c’è proprio, è in tutt’altra parte a suonare. Com’è possibile, si chiedono Vescovo, preti, fedeli, Sindaco e tutti i presenti. Il responsabile la banda si giustifica che dal Comune gli era stata comunicata un’altra data. Sarà vero? Strano però! La data della festa è sempre stata quella, quindi come si fa a sbagliare, e poi non ci si confronta con il prete per definire il da farsi. Evidentemente qualcuno mente sapendo di mentire. Ma poi, proprio con la Chiesa? Dal Comune bocche chiuse, chi è stato a indicare il giorno sbagliato? Ancora una volta, “la città” ha fatto una brutta figura.

