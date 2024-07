Anche quest’anno Ragusa ottiene il riconoscimento “Spighe Verdi”

Ritirato a Roma, nella sala Spadolini del Ministero della Cultura, il riconoscimento Spighe Verdi.

“La bandiera “Spighe Verdi” – dichiara l’assessore alle Frazioni, Andrea Distefano – ritorna a Ragusa, un obiettivo a cui l’Amministrazione Comunale teneva particolarmente.

Seguendo un apposito programma amministrativo con il coinvolgimento di enti e privati tramite specifici protocolli, abbiamo nuovamente ottenuto l’importante riconoscimento per il nostro territorio. Un percorso virtuoso a tutela dell’ambiente e verso la sostenibilità che oggi ha trovato conferma di successo.

Spighe Verdi non è solo un riconoscimento, ma un impegno che gratifica il turismo rurale e sposta l’attenzione verso le aree interne. Solo 75 i Comuni Spighe Verdi in Italia e solo uno in Sicilia: Ragusa”.

