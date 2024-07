“Dopo l’attivazione “tradizionale” dello scorso weekend che, nonostante alcuni allarmismi, non ha certamente blindato la frazione – afferma il sindaco Peppe Cassì – da sabato 27 luglio la ztl di Marina di Ragusa sarà regolamentata da varchi elettronici.

Gli orari di attivazione rimarranno gli stessi dello scorso anno, così suddivisi:

– ZTL A (rossa) “Doria/Dandolo”:

permanente 0-24;

– ZTL B (giallo) “Centro”:

dal 27 luglio all’8 agosto e dal 17 agosto al 7 settembre: sabato e domenica, dalle ore 20 alle ore 03

dal 9 agosto al 16 agosto: tutti i giorni, dalle ore 20 alle ore 03;

– ZTL C (viola) “Piazza Malta”:

dal 27 luglio all’8 agosto e dal 17 agosto al 7 settembre: sabato e domenica, dalle ore 20 alle ore 06

dal 9 agosto al 16 agosto: tutti i giorni, dalle ore 10 alle ore 06.

Cosa cambia quindi? Cambia il sistema di controllo: non più transenne facilmente aggirabili, ma varchi elettronici dotati di telecamere con lettura delle targhe e segnaletica bilingue colorata: verde quando l’accesso è libero, rosso quando è limitato solo agli aventi diritto.

L’elenco degli aventi diritto ad accedere è ampio e include tutti coloro che, all’interno delle zone individuate nella mappa, sono:

– residenti e/o loro congiunti

– domiciliati e/o loro congiunti

– proprietari di immobile e appartenenti al loro nucleo familiare

– titolari, gestori o dipendenti di attività economiche

– chi deve svolgere la propria attività professionale

– corrieri e delivery

– ospiti di attività ricettive

– persone con ridotte capacità motorie

– Auto e mezzi elettrici

– Motocicli (solo nelle zone B e C, anche senza pass)”.

“L’obiettivo – prosegue l’assessore alla Mobilità, Giovanni Gurrieri – non è infatti vietare a chi vive, ai suoi cari, a chi lavora o ai villeggianti di accedere, ma di moderare la calca serale dei weekend e della settimana di Ferragosto, quando in molti provano ad accedere in aree che non possono semplicemente contenere tutto quel traffico e quei posti auto.

I pass rilasciati negli anni 2022 e 2023 rimarranno validi, mentre per richiedere i nuovi pass è possibile utilizzare il sito www.ragusapass.it

Nel momento in cui inoltra la richiesta, l’utente è autorizzato. Sarà cura della Polizia Municipale verificare la veridicità delle informazioni comunicate ed eventualmente procedere al ritiro del pass.

Chi avesse bisogno di assistenza per procedere con la richiesta può rivolgersi alla Polizia Municipale anche alla nuova sede distaccata di Marina in via Benedetto Brin 13/a, attiva tutte le mattine e al pomeriggio del martedì e del giovedì dalle 15.30 alle 17.30. Sarà fornita assistenza ai cittadini anche grazie alla collaborazione della Protezione civile e dei volontari di Servizio civile, che ringrazio per la disponibilità.

Per gli ospiti di strutture ricettive, che avranno un pass provvisorio valido dalla data del check-in alle 24.00 della data di check-out, non sarà il cliente a dover regolarizzare la propria posizione, ma l’albergatore, entro 5 giorni dall’avvenuto transito.

Il nuovo sistema avrà carattere sperimentale, così da poter essere progressivamente migliorato e adattato alle diverse esigenze. La sperimentazione, oltre ad essere in linea con il normale periodo di attivazione della ztl a Marina, avverrà in un periodo di test effettivo e pochi giorni dopo l’attivazione del servizio di trasporto pubblico, che con la linea 11 collega dalle 09.00 alle 00.20 marina, da est a ovest.”

