In arrivo a Pozzallo 96 migranti

Previsto fra qualche ora l’arrivo al porto di Pozzallo, con partenza da Trapani, di 96 immigrati clandestini a bordo di una unità navale della Capitaneria di Porto. Siamo sicuri che il sindaco di Pozzallo, le autorità sanitarie provinciali, le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria, i sodalizi e i cittadini comuni si chiederanno come sia possibile in piena pandemia continuare a violare la legge.

Basta infatti leggere il decreto sulla chiusura dei porti emanato dal Governo in carica e le disposizioni sul divieto di spostarsi da una città all’altra contenute negli ultimi cinque o sei Dpcm emanati dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

A meno che nella clausola “salvo intese” non sia stato previsto un permesso speciale per tutti i fuggitivi diretti in Sicilia.

