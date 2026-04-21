Alcaraz, il talento che vive sul limite…di Giannino Ruzza

A 22 anni Carlos Alcaraz è già nella storia del tennis. Con sette Slam e il Career Grand Slam completato, ha dimostrato di poter vincere su ogni superficie e contro avversari di generazioni diverse. Il suo grande pregio è la gioia con cui gioca. Sorride, coinvolge il pubblico e affronta il tennis come uno spazio di invenzione. Questa leggerezza lo aiuta a osare nei momenti decisivi, quando altri campioni scelgono la prudenza. Alcaraz è anche un giocatore resiliente: sa cambiare tattica durante la partita, alternando potenza, smorzate, discese a rete e recuperi spettacolari. Non subisce mai davvero il match, prova sempre a ribaltarlo. Ma il suo talento è anche il suo rischio. Avendo tante soluzioni, a volte sceglie quella sbagliata. Anche il confine tra genio e fretta, nel suo tennis, è molto sottile. Fisicamente è esplosivo, rapido e potente. Trasforma la difesa in attacco e copre il campo con una facilità rara. Però il suo stile è molto dispendioso: sprint, frenate e cambi di ritmo continui aumentano il rischio di infortuni. Un aspetto non secondario che dovrà migliorare è il servizio, che non è debole, ma può diventare più efficace per fargli vincere punti facili e risparmiare energie. Nel confronto con Sinner, Alcaraz è meno lineare ma più creativo. Sinner domina con ritmo e precisione; Alcaraz sorprende con fantasia e variazioni. Proprio questa ricchezza lo rende spettacolare, ma anche vulnerabile. La sua sfida futura sarà diventare più selettiva: meno ricerca del colpo straordinario, più gestione dei punti e del corpo. Ma per diventare davvero un campione epocale dovrà vincere una partita ancora più difficile di quelle giocate contro i suoi rivali: quella contro il proprio istinto. Perché il suo tennis nasce dal fuoco. Il compito, ora, è imparare a non bruciarsi.