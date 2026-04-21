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Politica | santa croce camerina

Visita istituzionale del Prefetto di Ragusa al Comune di Santa Croce Camerina

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Santa Croce Camerina, 21 aprile 2026 – Il Prefetto di Ragusa, Tania Giallongo, accompagnata dal Capo di Gabinetto Rosanna Mallemi, ha fatto visita istituzionale, stamattina, al Comune di Santa Croce Camerina. Ad accoglierla presso il palazzo municipale il sindaco Peppe Dimartino, insieme al vicesindaco e al presidente del consiglio comunale.
Nel corso della mattinata il Prefetto ha incontrato dapprima il sindaco, il vicesindaco e il presidente del civico consesso, per poi confrontarsi con i responsabili dei dipartimenti dell’ente, in un momento di dialogo dedicato alle principali tematiche amministrative e alle prospettive del territorio.
L’incontro si è svolto in un clima di grande cordialità e collaborazione istituzionale, offrendo l’occasione per fare il punto sulla situazione del Comune, sulle dinamiche del territorio e sulle prospettive di crescita e sviluppo.
“Siamo lieti di avere accolto in municipio il Prefetto di Ragusa – ha dichiarato il sindaco Peppe Dimartino –. La sua visita rappresenta un importante momento di confronto istituzionale e testimonia l’attenzione della Prefettura nei confronti della nostra comunità. Il dialogo tra le istituzioni è fondamentale per affrontare le sfide amministrative e per proseguire nel percorso di sviluppo del territorio. Nel corso dell’incontro abbiamo avuto modo di illustrare anche lo stato di avanzamento dei progetti legati al PNRR, che rappresentano un’opportunità significativa per la crescita e il miglioramento dei servizi per i cittadini”.
La visita si è conclusa con l’auspicio condiviso di proseguire nel solco della collaborazione tra Prefettura e amministrazione comunale, nell’interesse della comunità locale.

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