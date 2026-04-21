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Monterosso Almo | Politica regionale

Monterosso Almo. Via libera ai lavori per la piscina comunale. 100 mila euro dalla Regione

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Monterosso Almo, 21 aprile 2026 – Dopo quasi quarant’anni di attesa, la piscina comunale di Monterosso Almo si prepara a una nuova vita. Sono stati ufficialmente affidati i lavori di ristrutturazione dell’impianto, rimasti fermi dal 1986, anno dell’inaugurazione, senza alcun intervento tecnico di rilievo.
A sbloccare la situazione è stato un finanziamento regionale di 100 mila euro, ottenuto grazie a un emendamento alla manovra finanziaria 2024 presentato dall’onorevole Ignazio Abbate. “Nel 2024 avevo assunto un impegno preciso davanti al sindaco Salvatore Pagano, all’assessore Paolo Amato, al presidente del Consiglio Giovanni D’Aquila e alla consigliera Rosy Tavano: trovare le risorse per riportare all’efficienza piena una struttura vitale”, ha dichiarato Abbate. I lavori, che partiranno a breve, riguarderanno principalmente interventi strutturali alle pompe dell’impianto. L’obiettivo è garantire il corretto riciclo e la pulizia dell’acqua, condizioni indispensabili per la riapertura in sicurezza. Una volta terminati i lavori, la struttura tornerà a disposizione dei monterossani e dei cittadini dei centri vicini, come punto di riferimento per sport e tempo libero. Per l’onorevole Abbate il risultato è “la prova che la collaborazione istituzionale proficua tra Regione e territorio porta frutti concreti”.

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