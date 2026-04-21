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Sport | Vittoria

Liberty Run, si torna a Vittoria il 10 maggio

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Vittoria, 21 aprile 2026 – Fervono i preparativi per la nona edizione della Liberty RUN – Città di Vittoria, in programma per il prossimo 10 maggio e che ha tutto per diventare stellare. Infatti il salotto buono di Vittoria, con la sua bellissima Piazza del Popolo, esempio del Liberty in Sicilia, vedrà i più forti atleti della Sicilia che si cimenteranno in una 10 km valida come sesta prova del 31° Campionato regionale di Corsa su strada e gara Nazionale Fidal con percosso omologato e certificato.
Col Patrocinio del comune di Vittoria con in testa il Sindaco Francesco Aiello e il suo instancabile assessore allo sport Fabio Prelati, ma anche il patrocinio del Libero Consorzio Comunale di Ragusa vede a fianco della Asd No al Doping Ragusa la Uisp territoriale Iblei diretta da Gabriella Elia. La gara è inserita nel calendario nazionale Fidal e si disputerà su un circuito di 2,5 km da ripetere 4 volte, con partenza e arrivo in Piazza del Popolo e lo start fissato per le ore 10:00.
Nel corso degli anni la Jazz Run, adesso Liberty Run, per valorizzare le bellezze del territorio Ipparino ha spesso cambiato pelle, da gara su strada a prova di corsa campestre per tornare poi alla strada e alla distanza canonica dei 10 km, dove lo scorso anno furono Domenico Conti e Liliana Scibetta a trionfare.
A fianco dello sport la Albani OP – Soc. Coop. Agricola sarà lo sponsor ufficiale della Liberty RUN – Città di Vittoria ed il presidente Salvatore Albani, sempre vicino a questo tipo di eventi e al territorio, omaggerà tutti gli atleti premiati con deliziosi prodotti locali, come anche Tecno Agro azienda leader nel settore agricoltura, azienda leader e a sempre a fianco dello sport e a questo tipo di eventi.
Info e iscrizioni su pagina Facebook 9° Liberty Run

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