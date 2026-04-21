Ispica. Piazza Unità d’Italia si riempie per Pierenzo Muraglie. “Una rivoluzione gentile per invertire la rotta: al centro solo il bene della città”

ISPICA, 21 Aprile 2026 – In una Piazza Unità d’Italia gremita e vibrante di entusiasmo ha fatto da cornice, domenica sera, alla presentazione ufficiale della candidatura a sindaco di Pierenzo Muraglie. Un bagno di folla che ha segnato l’inizio di un percorso politico definito dallo stesso candidato come una “chiamata senza appello” per il futuro di Ispica. Con un discorso toccante e denso di contenuti programmatici, Muraglie ha condiviso con i cittadini l’emozione e la responsabilità di una sfida che nasce da un profondo dovere etico e morale. “Non c’è sinistra, centro o destra: al centro del nostro impegno c’è Ispica,” ha esordito Muraglie, sottolineando la natura civica della sua coalizione. Un progetto che unisce uomini, donne e giovani di diverse sensibilità politiche, pronti a mettere il servizio alla comunità davanti alle logiche di partito. “La nostra è una rivoluzione gentile,” ha spiegato il candidato, “capace di andare oltre i pregiudizi per ricostruire un patto di lealtà con gli ispicesi.” Muraglie non si è sottratto all’analisi delle criticità che affliggono il territorio, delineando le priorità del suo programma: la dignità dei dipendenti comunali è stata definita la “priorità delle priorità”. Muraglie ha ribadito la necessità di stabilizzare le ore e potenziare l’organico per garantire servizi efficienti; urgente il completamento del progetto di ripascimento contro l’erosione e lo sviluppo di una viabilità alternativa per Santa Maria del Focallo; una revisione netta della gestione Iblea Acque, con la proposta di un info-point comunale e il supporto dei patronati per eliminare le file e correggere gli errori di fatturazione; l’impegno per la ricostruzione del ponte di Cozzo Muni, il prosieguo del cantiere della zona artigianale ed il rilancio delle strutture sportive. Durissimo il passaggio contro la politica della “caciara” e delle provocazioni personali: “La città ne ha le scatole piene delle baruffe. Chiediamo una campagna elettorale pacata, basata sui fatti e non sulla caccia alle streghe.” Muraglie ha poi rivendicato con orgoglio il senso di responsabilità dimostrato negli ultimi cinque anni, quando la sua squadra è risultata determinante in Consiglio Comunale per l’adozione di atti vitali per l’ente, nonostante sedesse all’opposizione. Sul palco, al fianco di Muraglie, anche l’On. Ignazio Abbate, la cui presenza ha suggellato un rapporto che va oltre la politica. “Si può essere amici anche in politica,” ha dichiarato Muraglie, ringraziando Abbate per il supporto istituzionale che ha permesso di ottenere risorse per il restauro del Loggiato del Sinatra, l’illuminazione delle Basiliche e il sostegno al volontariato locale. In chiusura, un appello accorato alla città: “Non lasciateci soli in questa sfida. Non siamo presuntuosi, ma siamo pronti, con qualche capello bianco in più e una maturità diversa, a guidare Ispica verso la serenità che merita. Se ci stringiamo insieme, il futuro cambia direzione.” Pierenzo Muraglie continuerà, nel frattempo e prima della prossima riunione pubblica, ad incontrare i cittadini nei quartieri, nelle zone rurali e a Santa Maria del Focallo per approfondire i punti di un programma che vuole rendere Ispica, ancora una volta, “Libera e Forte”.

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