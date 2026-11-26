Comiso. 25 novembre, diverse iniziative promosse dall’assessore Giusi Cubisino

Comiso, 26 novembre 2026 – “La violenza sulle donne è una realtà che non possiamo e non dobbiamo mai dimenticare – dichiara l’assessore Giusy Cubisino- . Ricordarla, denunciarla e contrastarla resta un dovere collettivo, ma abbiamo voluto vivere questa giornata anche con uno sguardo diverso, nel segno della nostra “rivoluzione della gentilezza”: non fermarci soltanto al racconto della violenza, ma dare spazio a parole, gesti, relazioni e messaggi positivi capaci di costruire soprattutto una cultura del rispetto. È stata una giornata che ha visto protagonisti i ragazzi e le scuole della nostra città. La mattina, in Piazza Fonte Diana, si sono incontrati gli studenti degli Istituti Comprensivi Verga, Pirandello e Bufalino e degli Istituti Superiori Carducci e Bufalino, insieme ad alcune associazioni del territorio che ringraziamo per la partecipazione. Nel pomeriggio, – ancora l’assessore Cubisino- al Teatro Naselli, si è tenuto lo spettacolo “Donne libere, donne ribelli”, un momento di riflessione organizzato dall’Assessorato alle Pari Opportunità in collaborazione con il gruppo D+ Centro Donna Antiviolenza, la Pro Loco e LabArte, che ringraziamo particolarmente per la collaborazione e il prezioso contributo. Un grazie speciale va agli studenti delle classi quinta B e quinta A dell’Istituto De Amicis, alla classe seconda A del Liceo Classico, ai rappresentanti d’istituto e alla Consulta d’istituto: Giuseppe, Salvo, Mary e Carlotta. Grazie inoltre ai professori Salvo Giunta e Giulia Russo del Liceo Musicale Carducci, alle insegnanti Rita Salerno e Maria Lucia Faro e a tutti i docenti e i ragazzi che hanno reso possibile questa giornata. Un ringraziamento va anche ai Lions, alle altre associazioni presenti e all’artista Patrizia Romano, per aver donato il quadro che ha accompagnato la locandina dell’iniziativa. Grazie a tutte le scuole, alle associazioni, a chi ha collaborato e a chi ha partecipato, perché il cambiamento culturale comincia dalle parole che scegliamo, dai comportamenti che insegniamo e dalle relazioni che costruiamo ogni giorno. La gentilezza – conclude Giusi Cubisino- non cancella il ricordo della violenza, ma ci indica la strada per costruire una cultura diversa”.

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