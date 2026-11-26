Musica, esce il 27 novembre “Dreaming”: il nuovo viaggio sonoro di Joseph Lu tra sogni e tempeste quotidiane

Modica, 26 novembre 2026 – E’ fissato per la mezzanotte di venerdì 27 novembre 2026 l’approdo sulle piattaforme digitali di “Dreaming”, il nuovo capitolo discografico del compositore siciliano Joseph Lu. Soprannominato dal suo pubblico “il pianista dei sogni”, l’artista torna con un progetto intimo ed evocativo, realizzato a quattro mani sotto il profilo produttivo con una figura storica della musica italiana, il Maestro Vince Tempera, e distribuito da ADA / Warner Music Group.Più che una semplice raccolta di brani strumentali, “Dreaming” nasce come una vera e propria mappatura emotiva. Attraverso i tasti del pianoforte, Joseph Lu indaga le sfumature dell’esperienza umana: dalla sospensione silenziosa dei sogni fino all’urto delle tempeste quotidiane, cercando quel punto d’incontro in cui l’introspezione personale diventa linguaggio comune. «La verità è che io non faccio altro che tradurre in musica ciò che il mondo a volte dimentica di ascoltare», racconta il compositore spiegando la genesi del disco. «Attraverso i sogni ci è concesso valicare i confini del tangibile. Ho voluto raccogliere in queste tracce il respiro di questi passaggi: la fragilità, ma anche quella luce improvvisa che rasserena tutto». La tracklist di “Dreaming” si articola in 17 composizioni, un equilibrio studiato tra il nuovo corso creativo dell’artista e il suo repertorio più amato: 12 brani inediti, che tracciano la nuova direzione sonora del pianista; 5 storici successi, riproposti in una nuova veste rimasterizzata. Accanto alla direzione artistica ed esecutiva del M° Vince Tempera, il progetto cura con particolare attenzione anche l’impatto visivo. L’immagine di copertina — intitolata “Generazioni” — nasce infatti dall’incontro tra l’obiettivo del fotografo Ugo Lo Pinto e l’installazione dell’artista Cecilia De Paolis, traducendo su tela visiva le stesse tensioni emotive affidate al pianoforte. L’album sarà disponibile in streaming e digital download su tutti i principali store a partire dalle 00:01 del 27 novembre.

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