Ragusa-Catania, dagli scavi riaffiora la Sicilia preistorica: fossili di cervide a Chiaramonte Gulfi e tartarughe giganti a Licodia Eubea

Chiaramonte Gulfi, 26 Novembre 2026 – I cantieri della nuova Ragusa-Catania non ridisegnano soltanto la viabilità tra il territorio ibleo e l’area etnea, ma stanno anche restituendo alla luce preziose testimonianze della Sicilia preistorica. Durante gli scavi legati alla realizzazione del secondo lotto dell’arteria stradale, infatti, sono emersi importanti reperti paleontologici che arricchiscono le conoscenze sulla fauna antica dell’Isola.

La scoperta più recente riguarda il territorio di Chiaramonte Gulfi, in contrada Sciannecapurali, dove sono stati individuati i resti fossili di un antico cervide vissuto tra 300 mila e 100 mila anni fa. Un ritrovamento di grande rilievo scientifico per ricostruire la storia naturale dell’altopiano ibleo, che si affianca a un’altra significativa scoperta effettuata lungo il tracciato, nel territorio di Licodia Eubea, dove sono venuti alla luce i resti di tartarughe giganti risalenti a oltre mezzo milione di anni fa.

Le delicate attività di messa in sicurezza e recupero dei reperti sono state portate avanti attraverso una stretta collaborazione istituzionale e scientifica tra Anas, le Soprintendenze di Ragusa e Catania e il Museo Civico di Storia Naturale di Comiso, con il contributo diretto del paleontologo Gianni Insacco e dell’archeologo Carlo Veca.

I fossili sono stati già trasferiti nei laboratori del museo comisano, dove verranno sottoposti a interventi di restauro, studio e conservazione. Al termine delle indagini scientifiche, i reperti potranno essere esposti al pubblico, andando così ad ampliare il patrimonio culturale e museale della provincia di Ragusa.

Sul fronte infrastrutturale, intanto, i lavori per il raddoppio della Ragusa-Catania proseguono regolarmente lungo i lotti avviati, con l’unica eccezione del terzo lotto che resta ancora fermo al palo, confermando come l’avanzamento di una grande opera pubblica possa procedere in sinergia con la tutela e la valorizzazione della memoria più antica del territorio.

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