Nel Mediterraneo Kyiv non dorme. L’Italia sì…l’opinione di Rita Faletti

La guerra non si è allargata. Si è avvicinata. È arrivata nel Mediterraneo, davanti alle coste libiche, a meno di quattrocento miglia dalla Sicilia. Non sotto forma di dichiarazioni diplomatiche, conferenze internazionali o appelli alla moderazione, ma con sette piccoli droni navali ucraini lanciati contro due navi russe. La corvetta lanciamissili Merkury, una delle unità più moderne della Marina di Mosca, è finita capovolta nel porto di Bengasi. Con lei è affondato un elicottero militare Ka-27. La nave cargo Angara, utilizzata secondo Kyiv per trasportare armi ed equipaggiamenti, è stata colpita mentre percorreva una delle rotte con cui la Russia alimenta la propria presenza militare in Libia e in Africa. Chiamarla ancora “resistenza ucraina” è ormai riduttivo. L’Ucraina non si limita più a resistere. Attacca, insegue, anticipa. Cerca la macchina militare russa ovunque trovi carburante, porti, infrastrutture, denaro e protezione. Non avendo una grande flotta, ne ha inventata una senza marinai: piccole imbarcazioni cariche di esplosivo, guidate a distanza, trasportate fin quasi al bersaglio e poi liberate in mare. Una marina costruita dall’intelligenza prima ancora che dall’acciaio. La guerra combattuta da Kyiv è diventata una guerra d’invenzione. Quando mancano gli strumenti, li costruisce. Quando mancano le strade, ne apre di nuove. Quando gli alleati discutono, l’Ucraina agisce. La Merkury non si trovava casualmente a Bengasi. Scortava le rotte russe nel Mediterraneo e proteggeva i traffici militari diretti verso la Libia e il Sahel. Dopo l’indebolimento della presenza russa in Siria, la Cirenaica controllata da Khalifa Haftar è diventata per Mosca un approdo, un deposito e un ponte verso l’Africa. Navi militari, cargo sanzionati, armi, mezzi e uomini dell’Africa Corps passano da lì. Ora quelle rotte non sono più sicure. È questo il significato politico dell’attacco: Kyiv ha dimostrato che per la Russia non esistono più retrovie abbastanza lontane. Il Mar Nero non è più il confine della risposta ucraina. Non lo è il Baltico. Non lo è neppure il Mediterraneo. Esisterebbe, in teoria, un Paese direttamente interessato a ciò che accade in Libia. Si chiama Italia. Nel 2018 Donald Trump riconobbe al governo italiano un ruolo fondamentale nella stabilizzazione del Mediterraneo e della Libia. Il prescelto dalla storia avrebbe dovuto essere Giuseppe Conte, il “Giuseppi” di Donald: lo statista con il fazzoletto nel taschino e il periodo subordinato sempre pronto. Non ne venne fuori nulla. Conte è abilissimo quando deve parlare a chi scambia il linguaggio da leguleio per profondità politica. Sa destreggiarsi fra redditi di cittadinanza, bonus, sussidi e mance distribuite al proprio popolo elettorale. Quando però la politica richiede una visione, una decisione e la comprensione degli equilibri internazionali, si spegne la luce. Quella parentesi italiana si è chiusa lasciando agli altri la Libia: alla Russia, alla Turchia, alle milizie locali e a chiunque avesse abbastanza determinazione per occuparsene. Noi siamo rimasti dall’altra parte del mare a convocare vertici, pronunciare la parola “stabilità” e osservare la nostra influenza evaporare. Oggi il risultato è davanti a noi. La Russia possiede basi, uomini e infrastrutture militari sulla sponda meridionale del Mediterraneo. L’Ucraina vi conduce operazioni clandestine. Le navi russe esplodono nei porti libici. E Roma si accorge che la guerra è vicina soltanto quando il fumo diventa visibile dalla parte sbagliata dell’orizzonte. Intanto Putin continua a colpire le città ucraine e le infrastrutture energetiche. È il suo modo di fare la guerra alla popolazione: togliere la luce, il riscaldamento, l’acqua, rendere la vita quotidiana una forma lenta di assedio. Ma il conto pagato dalla Russia è immenso. I dati sottratti all’agenzia statistica di Mosca indicano almeno 490.000 militari morti già registrati; includendo i dispersi che con ogni probabilità non torneranno, la stima supera i 700.000. Più di mille soldati russi si sarebbero tolti la vita. Dietro la retorica imperiale appaiono la coercizione, la paura, la brutalità dei comandi e un esercito nel quale molti uomini non vedono altra uscita. Putin li consuma, li sostituisce e continua. Kyiv, invece, non demorde. Riceve nuovi aerei, munizioni e sistemi di difesa; addestra piloti; costruisce droni; colpisce ponti, raffinerie, navi e linee logistiche. Perde uomini e un po’ di territorio, subisce bombardamenti spietati, ma conserva qualcosa che Mosca non è riuscita a distruggere: la capacità di reagire. L’Ucraina combatte come se dalla propria sopravvivenza dipendesse tutto. Perché è così. L’Italia, invece, sonnecchia. Una parte del Paese tifa apertamente o segretamente per la Russia; un’altra si fruga nelle tasche e decide la propria posizione internazionale dopo aver controllato la bolletta. Quasi tutti fingono che la distanza geografica sia ancora una protezione. Non lo è più. A Bengasi, sette droni ucraini hanno affondato non soltanto una nave russa. Hanno affondato l’illusione che la guerra appartenga a un altro continente politico e morale. Mentre Putin sogna un impero e forse anche l’immortalità, Kyiv gli ricorda che persino gli imperatori possono perdere le navi in porto. E mentre l’Ucraina porta la guerra a chi l’ha iniziata, l’Italia continua a guardare il mare. Sperando, come sempre, che siano gli altri a occuparsi di ciò che sta arrivando.

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