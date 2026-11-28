RAGUSA, 28 Novembre 2026 – Arriva l’ennesimo segnale di cedimento, l’ennesimo “campanello d’allarme” che rischia di essere derubricato a ordinaria amministrazione e che, invece, fotografa, ancora una volta, lo stato di precarietà in cui versa la giustizia iblea. Il Presidente del Tribunale ha, infatti, comunicato che, nel corso dell’ultima seduta della Conferenza Permanente, è stato deliberato il trasferimento degli uffici allocati al secondo piano del Palazzo di Giustizia di Ragusa presso i locali del complesso “Carmine Putie”.
La causa? L’ammaloramento della copertura dell’edificio e la conseguente insalubrità dei locali. Una situazione grave, eppure affrontata con una soluzione parziale: si legge, infatti, che questa insalubrità “non pregiudicherebbe” l’utilizzo dell’area per attività che richiedono solo una presenza saltuaria del personale, mentre si procederà a una redistribuzione degli spazi delle unità immobiliari. Ma la sicurezza e la salute pubblica non dovrebbero ammettere deroghe, né “presenze saltuarie”, specialmente quando si parla di un edificio pubblico e di un presidio di giustizia. Un evento nefasto, infatti, non consulta l’orologio né i turni di presenza: può verificarsi in qualsiasi momento, anche il più impensato.
“Questa vicenda – denuncia l’avvocato Enzo Galazzo, portavoce del Comitato Pro Tribunale di Modica – non è che l’ultimo capitolo di una storia di omissioni, ritardi e sottovalutazioni che dura da oltre tredici anni. Bisogna riavvolgere il nastro al 3 ottobre 2013 (riprendendo i contenuti di una analoga nota già datata 5 luglio 2010) per ricordare quando il Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica rendevano noto al Sindaco di Ragusa che la struttura giudiziaria di via Natalelli presentava evidenti “criticità strutturali”. Pochi mesi dopo, il 18 aprile 2014, il dirigente pro tempore dell’Ufficio Tecnico Comunale di Ragusa rassicurava tutti: l’adeguamento della struttura alle norme di sicurezza, inclusa l’installazione della indispensabile scala di sicurezza, sarebbe avvenuto entro i successivi 180 giorni. Sono passati anni, e di quella scala non vi è traccia”.
Il 25 gennaio 2018 arrivava un’altra pesantissima tegola: il Dirigente dell’Ufficio del Genio Civile di Ragusa segnalava l’inadeguatezza della struttura, non antisismica e di fragile fisicità. Un edificio che, in caso di evento calamitoso, avrebbe potuto “lacerare la debole struttura urbana e compromettere la rete di relazioni economiche, sociali e culturali, materiali e immateriali” del territorio.
“A fronte di tutto questo, non sono mai stati operati i dovuti controlli né i necessari adeguamenti strutturali. Mentre in altre parti d’Italia le autorità preposte non esitavano a disporre la chiusura di importanti presidi giudiziari (come a Bari) o di oltre cento edifici scolastici (a Messina), a Ragusa si è preferito confidare nella buona sorte. Si è ignorato il fatto che gli eventi calamitosi sono incerti nel “quando” (an), ma tragicamente certi nella loro possibilità di accadimento”.
Eppure una soluzione c’era, ed era stata messa nero su bianco. Nella stessa relazione del 25 gennaio 2018, l’Ingegnere Capo del Genio Civile di Ragusa suggeriva, in alternativa, l’utilizzo del Palazzo di Giustizia di Modica. Una struttura decisamente più idonea alla funzione di ufficio giudiziario, moderna, antisismica e situata in un contesto urbano assai meno vulnerabile di quello ragusano. Un suggerimento logico, economico e protettivo per l’incolumità di lavoratori e utenti, che tuttavia non è stato tenuto in alcun conto dalle autorità.
“La via giudiziaria per chiedere sicurezza – denuncia Galazzo – ha trovato anch’essa ostacoli. All’esposto per sequestro preventivo, a firma mia e dell’avvocato Carmelo Scarso, ha fatto seguito una richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero, impugnata ma successivamente convalidata dal GIP. Oggi, dopo oltre tredici anni di immobilismo, la segnalazione di ammaloramento della copertura e la conseguente insalubrità non possono essere liquidate come l’ennesimo disagio da tamponare con un trasloco parziale.
Questa emergenza deve essere il momento della svolta: l’occasione per avviare finalmente un approfondito, serio e definitivo esame statico e strutturale dell’intero edificio di via Natalelli. Bisogna prendere atto della realtà, senza infingimenti, e assumere responsabilmente le decisioni che la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori della giustizia impone. Continuare a sperare nella fortuna non è una strategia: è una scommessa sulla pelle di tutti noi”.
foto archivio
11 commenti su “Palazzo di Giustizia di Ragusa: tredici anni di “criticità” e soluzioni tampone. Galazzo: “È tempo di scelte responsabili””
Rivolgersi a Zelenski. Lui vi costruirà un palazzo di Giustizia nuovo. Prima però gli dovete mandare il vostro denaro.
Non ci sono i fondi. Però a dicembre ci sono 42 milioni per rivalutare i vitalizi degli ex parlamentari. Per non parlare dei fondi per Zelenski come scrive giustamente qualcuno. Stipendi e pensioni dei cittadini possono aspettare. D’altronde se fanno un nuovo palazzo di Giustizia poi come fare arrivare la prescrizione ai processi???
Mi pare che ci sono Ministri che non pagano gli affitti delle case di lusso dove abitano, e non è la prima volta che succede. O sbaglio?
Come mai un cittadino per lavorare, o per un concorso deve portare il Casellario Giudiziario con carichi pendenti? Anche per fare il Bidello? È uno che ricopre ruoli Istituzionali giurando sulla Costituzione invece no?
Come mai noti giornalisti che si occupano da anni di case occupate non si occupa di questo? Chiedo per un amico Bidello.
Forse non avete capito che l’intenzione è rivolta ad un certo “palazzaccio” che si trova a Ragusa, chiuso da anni, dove dovranno spendere milioni di euro dei nostri soldi per rimodernarlo e metterlo in sicurezza (alla faccia della spending review), anche per favorire gli amici degli amici mentre c’è una struttura giudiziaria pronta a Modica! Agli Onorevoli del ragusano, per motivi elettorali, non fanno e non dicono nulla, mentre gli Onorevoli del modicano non parlano e non si interessano del proprio territorio. Certamente una presenza giuridica a Modica e nel comprensorio sarebbe “cosa buona e giusta”. Forse dobbiamo pensare che qualcuno ci marcia contro? E per quale motivo? Forse meno F.F.O.O. e meno giustizia in zona favorisce qualcuno?
Incolumità di lavoratori e utenti? 😂😂😂
Non gli frega nulla di lavoratori utenti e cittadini.
La struttura di Modica idonea, chiusa.
Finché ci sono “babbei” che li ascoltano e credono, fanno quello che vogliono.
Qualcuno si è accorto che c’è un attore da circo che occupa case e non paga. È già qualcosa.
L’importante cercare Casellario Giudiziario ai cittadini.
Per stipendi e pensioni non ci sono fondi, per “LORO” si.
Applauso agli attori da circo 👏👏👏
Finché c’è gregge Va tutto bene. 😂
E andrà tutto bene😂😂😂🙋🙋🙋
Un applauso anche a me che scrivo le stesse cose da quarant’anni. Applausi per me fozzaaaa daiiii.
Oggi è stato ritrovato uno scooter rubato ventinove anni fa a Palermo, ritrovato per puro caso a Napoli, alla guida un cinquantasettenne anche senza patente.
Da questo potete capire in che mani siamo.
Altro che legalità.
Le persone libere sono anime rare.
La libertà porta dei rischi, il consenso no.
Oggi va di moda il consenso. Ma la libertà non ha prezzo, ed un valore per i coraggiosi, non per i vigliacchi.
Vicenda tipica di una mentalità provinciale troppo chiusa e di un capoluogo che si crede metropoli ma che nella realtà è una cittadina dove invece la massoneria riesce a far prevalere in modo arrogante ed anche ridicolo come in questo caso del tribunale la supremazia nei confronti di importanti comuni limitrofi e sulle teste dei provincialotti che la abitano
In pratica il fatiscente Palazzaccio della Giustizia rispecchia la loro stessa giustizia. Loro la chiamano legge.
Gratteri si lamenta del suo modesto stipendio ma la Meloni non vuole adeguarglielo, figurati a rappezzargli un muro o un tetto nei Palazzi di Giustizia sparsi per tutta la Nazione e non solo a Ragusa. Se i tribunali (alcuni) sono stati soppressi per la spending review tanto amata dai sinistroidi, quelli in vita devono rispettare la “revisione della spesa” proseguita dai destroidi conosciuti meglio come fascisti. I soldi sono sempre insufficienti e giustamente si debbono fare sacrifici, poi se abbiamo un Palazzo di Giustizia pronto e comodo rientra in un altro contesto molto più complicato e complesso. Galazzo parla di scelte responsabili e non so chi dovrebbero essere i responsabili di tali scelte!
Ma non disperate tutti quanti, ora si scatena la politica su questa vicenda (specie quella locale) e ne sentirete tante che Cetto La Qualunque dovrà rifare il suo film.
Su Gratteri volevo puntualizzare pure che lui si lamenta di quei miserabili 8.500 euro al mese di stipendio perchè la politica si è adeguato lo stipendio a Palazzo Chigi del 25% a causa dei rincari e ai magistrati “funcia”. Penso che il riferimento al Palazzo sia rivolto alla Meloni in forte contrasto con la magistratura per un miserabile Miliardo.
Quando ci sono soldi nel mezzo tutti si azzannano e si accusano vicendevolmente vantando le proprie ragioni, per riaprire un Palazzo di Giustizia tutti parlano ma nessuno si azzanna o si accusa per questo.
Chi ha scelto di portare tutto a Ragusa lo ha scelto da lontano ,da Roma.
Manco sa dov’è Ragusa o Modica, li vede sulla cartina geografica e li vede vicinissimi .
Allora dice ,perché due tribunali così vicini ,uno lo chiudiamo, lasciamo quello che è in provincia.
Giusto .
Solo che , il provinciale e vecchio e senza parcheggio, il nuovo è nuovo ed è corredato di tutto il necessario.
Ma questo la ministra non lo sa .
Sicuramente nessuno glielo ha detto .
Ho sentito che tutta questa chiusura di tribunali avrebbe portato allo stato un risparmio della miserabile somma di 80 milioni di euro , che per il bilancio dello stato sono una bazzecola .
Adesso gli avvocati ragusani non vogliono più mollare l’osso .
Per il vero Gino,
Condivido il suo pensiero, molto profondo!