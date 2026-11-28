Palazzo di Giustizia di Ragusa: tredici anni di “criticità” e soluzioni tampone. Galazzo: “È tempo di scelte responsabili”

RAGUSA, 28 Novembre 2026 – Arriva l’ennesimo segnale di cedimento, l’ennesimo “campanello d’allarme” che rischia di essere derubricato a ordinaria amministrazione e che, invece, fotografa, ancora una volta, lo stato di precarietà in cui versa la giustizia iblea. Il Presidente del Tribunale ha, infatti, comunicato che, nel corso dell’ultima seduta della Conferenza Permanente, è stato deliberato il trasferimento degli uffici allocati al secondo piano del Palazzo di Giustizia di Ragusa presso i locali del complesso “Carmine Putie”.

La causa? L’ammaloramento della copertura dell’edificio e la conseguente insalubrità dei locali. Una situazione grave, eppure affrontata con una soluzione parziale: si legge, infatti, che questa insalubrità “non pregiudicherebbe” l’utilizzo dell’area per attività che richiedono solo una presenza saltuaria del personale, mentre si procederà a una redistribuzione degli spazi delle unità immobiliari. Ma la sicurezza e la salute pubblica non dovrebbero ammettere deroghe, né “presenze saltuarie”, specialmente quando si parla di un edificio pubblico e di un presidio di giustizia. Un evento nefasto, infatti, non consulta l’orologio né i turni di presenza: può verificarsi in qualsiasi momento, anche il più impensato.

“Questa vicenda – denuncia l’avvocato Enzo Galazzo, portavoce del Comitato Pro Tribunale di Modica – non è che l’ultimo capitolo di una storia di omissioni, ritardi e sottovalutazioni che dura da oltre tredici anni. Bisogna riavvolgere il nastro al 3 ottobre 2013 (riprendendo i contenuti di una analoga nota già datata 5 luglio 2010) per ricordare quando il Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica rendevano noto al Sindaco di Ragusa che la struttura giudiziaria di via Natalelli presentava evidenti “criticità strutturali”. Pochi mesi dopo, il 18 aprile 2014, il dirigente pro tempore dell’Ufficio Tecnico Comunale di Ragusa rassicurava tutti: l’adeguamento della struttura alle norme di sicurezza, inclusa l’installazione della indispensabile scala di sicurezza, sarebbe avvenuto entro i successivi 180 giorni. Sono passati anni, e di quella scala non vi è traccia”.

Il 25 gennaio 2018 arrivava un’altra pesantissima tegola: il Dirigente dell’Ufficio del Genio Civile di Ragusa segnalava l’inadeguatezza della struttura, non antisismica e di fragile fisicità. Un edificio che, in caso di evento calamitoso, avrebbe potuto “lacerare la debole struttura urbana e compromettere la rete di relazioni economiche, sociali e culturali, materiali e immateriali” del territorio.

“A fronte di tutto questo, non sono mai stati operati i dovuti controlli né i necessari adeguamenti strutturali. Mentre in altre parti d’Italia le autorità preposte non esitavano a disporre la chiusura di importanti presidi giudiziari (come a Bari) o di oltre cento edifici scolastici (a Messina), a Ragusa si è preferito confidare nella buona sorte. Si è ignorato il fatto che gli eventi calamitosi sono incerti nel “quando” (an), ma tragicamente certi nella loro possibilità di accadimento”.

Eppure una soluzione c’era, ed era stata messa nero su bianco. Nella stessa relazione del 25 gennaio 2018, l’Ingegnere Capo del Genio Civile di Ragusa suggeriva, in alternativa, l’utilizzo del Palazzo di Giustizia di Modica. Una struttura decisamente più idonea alla funzione di ufficio giudiziario, moderna, antisismica e situata in un contesto urbano assai meno vulnerabile di quello ragusano. Un suggerimento logico, economico e protettivo per l’incolumità di lavoratori e utenti, che tuttavia non è stato tenuto in alcun conto dalle autorità.

“La via giudiziaria per chiedere sicurezza – denuncia Galazzo – ha trovato anch’essa ostacoli. All’esposto per sequestro preventivo, a firma mia e dell’avvocato Carmelo Scarso, ha fatto seguito una richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero, impugnata ma successivamente convalidata dal GIP. Oggi, dopo oltre tredici anni di immobilismo, la segnalazione di ammaloramento della copertura e la conseguente insalubrità non possono essere liquidate come l’ennesimo disagio da tamponare con un trasloco parziale.

Questa emergenza deve essere il momento della svolta: l’occasione per avviare finalmente un approfondito, serio e definitivo esame statico e strutturale dell’intero edificio di via Natalelli. Bisogna prendere atto della realtà, senza infingimenti, e assumere responsabilmente le decisioni che la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori della giustizia impone. Continuare a sperare nella fortuna non è una strategia: è una scommessa sulla pelle di tutti noi”.

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