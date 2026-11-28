POZZALLO, 28 Novembre 2026 – Due cittadini egiziani sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in concorso. Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia di Stato di Ragusa insieme ai militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Pozzallo al termine delle indagini seguite a uno sbarco avvenuto nello scalo portuale pozzallese.
L’attività investigativa, coordinata dalla Squadra Mobile della Questura di Ragusa, ha preso il via dopo l’arrivo nel porto di Pozzallo di 37 migranti, soccorsi in mare da un pattugliatore della Guardia di Finanza di Messina.
Per ricostruire le responsabilità legate alla traversata, gli investigatori hanno raccolto le testimonianze di alcuni migranti e proceduto alle individuazioni fotografiche. Gli elementi raccolti hanno permesso di far convergere gravi indizi sui due cittadini egiziani, ritenuti i presunti conduttori dell’imbarcazione salpata dalle coste libiche per condurre il gruppo verso le coste italiane.
Terminati gli adempimenti di rito, i due fermati sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove restano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida del fermo.
2 commenti su “Pozzallo, sbarco di 37 migranti: fermati due presunti scafisti”
Nuove risorse boldriniane di Pietro per il suo centro d’accoglienza, sono pochi, ma meglio di niente. Ne arriveranno altri in questi giorni.
Avranno pagato 5000$ rischiando la vita, invece di prendere un Boing in prima classe con questa cifra.
Ancora non ho capito come funziona il reato di “favoreggiamento dell’immigrazione”.
Se li trasporta una “guida turistica” autonomamente e senza dare conto a nessuno è favoreggiamento, mentre se li prende in carico una ONG diventa missione umanitaria.
Fatto sta che nell’uno e nell’altro caso, poi queste risorse c’è li dobbiamo tenere per modernizzare il tessuto sociale e culturale. Poi dopo aver messo qualche radice dettano le loro leggi e noi muti senza potere nemmeno protestare per non essere insigniti razzisti. Infatti nella Milano del sinistroide Sala ad esempio l’albero non si deve chiamare più di Natale ma albero del Dono per non offendere le scimmie musulmane.