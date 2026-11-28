Pozzallo, sbarco di 37 migranti: fermati due presunti scafisti

Saro Cannizzaro

POZZALLO, 28 Novembre 2026 – Due cittadini egiziani sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in concorso. Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia di Stato di Ragusa insieme ai militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Pozzallo al termine delle indagini seguite a uno sbarco avvenuto nello scalo portuale pozzallese.

L’attività investigativa, coordinata dalla Squadra Mobile della Questura di Ragusa, ha preso il via dopo l’arrivo nel porto di Pozzallo di 37 migranti, soccorsi in mare da un pattugliatore della Guardia di Finanza di Messina.

Per ricostruire le responsabilità legate alla traversata, gli investigatori hanno raccolto le testimonianze di alcuni migranti e proceduto alle individuazioni fotografiche. Gli elementi raccolti hanno permesso di far convergere gravi indizi sui due cittadini egiziani, ritenuti i presunti conduttori dell’imbarcazione salpata dalle coste libiche per condurre il gruppo verso le coste italiane.

Terminati gli adempimenti di rito, i due fermati sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove restano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida del fermo.

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